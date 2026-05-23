Cofundador de e.l.f. deja su fortuna y se ordena sacerdote

Los Ángeles, Estados Unidos.- Scott Vincent Borba, cofundador de e.l.f. Cosmetics, una de las empresas más influyentes del sector cosmético de bajo costo en EE.UU., se ordenó este sábado como sacerdote en una diócesis católica de California, tras renunciar a su fortuna, su preciado Aston Martin y su círculo de celebridades en Hollywood. La historia del religioso, de 52 años, ha atraído el foco nacional en la sencilla ceremonia de ordenación sacerdotal en la Diócesis de Fresno (California), que sirve a una comunidad eminentemente agrícola en el Valle Central de California, un lugar muy diferente al que el otrora empresario frecuentaba hace más de una década.

Borba ha dicho en repetidas ocasiones a los medios estadounidenses que siempre “quiso hacer algo grande”. En términos empresariales logró la cúspide tras convertir a e.l.f., fundada en 2004, en una de las marcas más conocidas en EE.UU. valorada actualmente en cerca de 4.000 millones de dólares, lo que le permitió entrar en el círculo de Hollywood. En medio de su éxito, lanzó Borba Skin Balancing Water, una de las primeras bebidas con vitaminas y minerales enfocadas en el cuidado de la piel "desde adentro", según se promocionaba. La actriz Maggie Gyllenhaal fue fotografiada sosteniendo una de las botellas. Su fama en la belleza lo llevó a realizar tratamientos especializados como el que le hizo a la actriz Mila Kunis para la ceremonia de los Globos de Oro de 2011, en el que uso rubíes y diamantes triturados, según contó a The New York Times. Esa época de éxito lo llevó a moverse en círculos glamurosos: "Nos codeábamos con gente como Paris Hilton, íbamos de fiesta con las Kardashian y simplemente vivíamos la vida de Hollywood", relató Borba a ABC30. El religioso se describe asimismo como "el ejemplo perfecto de la vida de lujo". Tenía una mansión en las montañas de Hollywood, un preciado Aston Martin descapotable y su armario lleno de grandes marcas.

El llamado