Scarlett Johansson, la actriz mejor pagada de 2025, confiesa que el equilibrio entre trabajo y vida no existe

La actriz, considerada la mejor pagada de Hollywood en 2025 con 43 millones de dólares según Forbes, habló con franqueza sobre las exigencias de compatibilizar una carrera en el cine, la maternidad, el matrimonio y un negocio de cosmética.
"Creo que admitir que no existe el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es el primer paso para acercarse a él, porque no es posible", afirmó Johansson en una entrevista con CBS Sunday Morning. "Siempre hay un déficit en algún área".
La protagonista de Black Widow comparte su vida con el humorista Colin Jost, con quien se casó en octubre de 2020 y tiene un hijo, Cosmo, de cuatro años. También es madre de Rose, de 11 años, fruto de su relación con el periodista francés Romain Dauriac.
Lejos de lamentarse, Johansson apunta a la autocompasión como herramienta. "He aprendido a ser más amable conmigo misma. No puedes hacer todas estas cosas todo el tiempo".
Citó además el consejo de alguien de su entorno, según el cual ser un buen padre el 75% del tiempo ya es un logro.
La actriz también abordó los años de mayor exposición pública. "Crecer en la industria del entretenimiento siendo una mujer de veinte años a principios de los 2000 fue un momento realmente duro.
Las mujeres eran diseccionadas por su aspecto de una forma que entonces se consideraba socialmente aceptable".
Johansson, que proviene de una familia numerosa que dependió de ayudas estatales durante su infancia en Manhattan, es hoy uno de los nombres más consolidados de la industria cinematográfica.