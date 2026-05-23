A 25 años de su debut en español: ¿Qué pasó con Alexandre Pires?

"Usted se me llevó la vida y el alma entera/ Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor/ Con esta angustia y esta pena"... ¿La recuerda?
Allá por 2001 se lanzó "Usted se me llevó la vida", uno de los sencillos de "Alexandre Pires", el disco debut para el mercado de habla en español de uno de los artistas que marcó el inicio de los 2000.
Han pasado 25 años, y este y otros temas del artista brasileño, como "Necesidad", "Quitémonos la ropa" y "Es por amor", marcaron la música romántica de esos años.
"Alexandre Pires" (2001), "Estrella guía" (2003) y "A un idilio" (2007) fueron los tres discos completamente en español que publicó el artista.
Pero la carrera musical de Pires no inició en los 2000, había iniciado en Brasil en la década de los 80, cuando fundó junto a su hermano y amigos la banda Só Pra Contrariar (SPC).
Para los años 90, el grupo cuya apuesta musical era una mezcla de samba tradicional con arreglos de pop y baladas románticas, ya se había convertido en una máquina generadora de éxitos en Brasil.
En total, con la banda Só Pra Contrariar, Alexandre Pires publicó siete discos en su idioma materno, una discografía que alcanza otras cifras cuando hablamos de su trabajo como solista.
Como solista, Alexandre Pires publicó 15 álbumes en portugués. Por lo que su discografía en español es mínima en comparación con todo el trabajo que ha realizado en su idioma.
No obstante, su música romántica con letras de amor y desamor lograron conectar con el público hispanohablante, y aunque su paso por este mercado fue menor al que ha logrado recorrer en su país, es imposible no recordar que Pires fue parte de una generación que marcó a la música en español.
¿Por qué Alexandre Pires se perdió del mapa de la música en español?: El artista se retiró de la música en español por su familia. En los tiempos de mayor éxito en la música latina conoció a su esposa, tuvo hijos y consideró que su carrera le absorbía mucho tiempo, y decidió centrar su trabajo en Brasil para poder ver crecer y criar a sus hijos.
Es por ello que su carrera musical ha seguido, pero ya no en el mercado musical en español. Actualmente es un artista consolidado en Brasil, donde sigue presentándose en escenarios y grabando música.
Ahora esa música por la que lo conocimos son himnos nostálgicos de una época que no ha envejecido en el gusto musical de los latinos. Mientras tanto Pires, ganador del Billboard y el Grammy Latino entre otros premios, es considerado uno de los 100 mayores artistas latinos del siglo XXI, por la revista Billboard.