¿Por qué Brad Pitt no se casará con Inés de Ramon?

Brad Pitt, de 62 años, lleva desde 2022 en una relación con la diseñadora de joyasInés de Ramón, de 33, pero quienes lo rodean aseguran que no habrá boda.
Fuentes cercanas al actor revelaron al Daily Mail que, pese a que la pareja atraviesa un buen momento, el astro de Hollywood no tiene planes de contraer matrimonio ni de tener más hijos.
"Tiene una gran compañera a quien aprecia, pero no hay prisa en esa dirección", señaló una de las fuentes consultadas.
La sombra de su tormentosa ruptura con Jolie, consumada en 2016 tras dos años de matrimonio, sigue pesando. Ambos mantuvieron un litigio judicial que no se resolvió hasta 2024, y continúan enfrentados por el Château Miraval, la finca que comparten en el sur de Francia.
El distanciamiento de sus seis hijos —Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne— agrava la situación. Según las mismas fuentes, existe "una campaña de alienación que ha resultado exitosa", y el vínculo del actor con sus hijos está roto en la práctica. "El antagonismo es enorme. Ha sido completamente alejado de ellos. Le resulta devastador", agregó la fuente.
El episodio más reciente que ilustra esta ruptura fue la graduación de Zahara en el Spelman College de Atlanta, a la que Pitt no asistió. Según TMZ, el actor tampoco se puso en contacto con su hija antes del acto. Jolie sí estuvo presente.
Zahara recibió su diploma en Psicología bajo el nombre de Zahara Marley Jolie, omitiendo el apellido paterno.
Desde el entorno de Pitt respondieron que no es posible "promover un distanciamiento total y luego criticar a alguien por no acudir a un evento en el que se le habría hecho sentir no bienvenido".