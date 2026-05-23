¿Por qué Brad Pitt no se casará con Inés de Ramon?

El distanciamiento de sus seis hijos —Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne— agrava la situación. Según las mismas fuentes, existe "una campaña de alienación que ha resultado exitosa", y el vínculo del actor con sus hijos está roto en la práctica. "El antagonismo es enorme. Ha sido completamente alejado de ellos. Le resulta devastador", agregó la fuente.