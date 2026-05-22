Shin Fujiyama se reunió con el presidente Asfura y le propuso un plan: ¿lo aceptará?

Aunque de momento, la respuesta del presidente no fue un sí rotundo. "No me dio una respuesta definitiva, lo cual entiendo, porque algo así requiere tiempo y planificación. Pero sí, hizo una donación para construir casi un aula completa para uno de nuestros próximos proyectos, además de prometer pupitres y pizarras para algunas escuelas que estamos construyendo", relató Fujiyama en un video.