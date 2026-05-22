Shin Fujiyama se reunió con el presidente Asfura y le propuso un plan: ¿lo aceptará?

El filántropo y creador de contenido de nacionalidad japonesa-estadounidense, Shin Fujiyama, se reunió con el presidente de la República, Nasry Asfura, según anunció a través de un video en sus redes sociales con el fin de hacerle una propuesta apegada a su sueño de construir mil escuela en el territorio nacional. ¿Cuál fue su propuesta? A continuación los detalles.
Fujiyama detalló que la propuesta que le hizo al actual mandatario consiste en un esquema para duplicar cada lempira que el pueblo hondureño aporte a la causa educativa.
El creador de contenido refirió que la iniciativa que llegó ante Asfura se conoce como matching donation (o donación equiparada/igualada): por cada lempira que la ciudadanía y la fundación recauden para construir escuelas, el gobierno tendría que aportar otro lempira igual.
Aunque de momento, la respuesta del presidente no fue un sí rotundo. "No me dio una respuesta definitiva, lo cual entiendo, porque algo así requiere tiempo y planificación. Pero sí, hizo una donación para construir casi un aula completa para uno de nuestros próximos proyectos, además de prometer pupitres y pizarras para algunas escuelas que estamos construyendo", relató Fujiyama en un video.
A pesar de no obtener en ese momento el compromiso que buscaba, el presidente le realizó una donación en efectivo equivalente al costo de casi una aula completa para uno de los proyectos que la fundación del japonés radicado en Honduras tiene en marcha.
Fujiyama fue enfático en aclarar que esta donación ya se concretó y quedó registrada a las cuentas de la fundación Students Helping Honduras.
"Algunos dirán que es bastante, otros dirán que es poco, pero personalmente agradezco que nos hayan recibido con respeto y amabilidad, tanto el presidente como la primera dama", agregó Shin.
El youtuber agregó que seguirá esperando una respuesta oficial por parte del gobierno.
Si el gobierno decidiera optar por apoyar la propuesta de Fujiyama, el proyecto educativo podría convertirse en uno de los programas más ambiciosos de infraestructura en el país.
Fujiyama concluyó su mensaje con calma y sin presionar: dijo que toca esperar la respuesta final, confiado en que el diálogo que abrió esta semana podría terminar siendo el primer ladrillo de algo mucho más grande.