El refugio de Bob Dylan: piano, jazz crepuscular y directos a los 85

Los Ángeles, Estados Unidos.- La trayectoria musical del compositor y cantante Bob Dylan, un viaje de constante reinvención, es una de las más transformadoras e influyentes de la historia de la música contemporánea. Surgido de la escena folk del Greenwich Village en los años 60, Robert Zimmerman destacó por sus letras comprometidas con las luchas sociales y los derechos civiles. Canciones como ‘Blowin in the Wind’ y ‘The Times They Are A-Changin’ se convirtieron en himnos protesta generacionales.A mediados de la década de los 60 adoptó el sonido eléctrico en el Newport Folk Festival, lo que resultó difícil de asimilar para su audiencia más tradicional. Álbumes como ‘Highway 61 Revisited’ y ‘Blonde on Blonde’ y clásicos como ‘Like a Rolling Stone’ introdujeron una lírica más poética y experimental. A lo largo de seis décadas, el legendario cantautor ha transitado por múltiples géneros, incluyendo el country, el blues y el gospel, y ha recorrido temáticas tan diversas como la espiritualidad, el surrealismo y el paso del tiempo.

Su etapa más reciente se define por una fuerte mirada introspectiva marcada por un lirismo existencialista, una reivindicación purista de las raíces de la música americana y la interpretación vocal característica de un “crooner”. La gira interminable.A sus 85 años, Dylan exhibe su vitalidad creativa a través de la actividad en directo, un ejercicio de resistencia en la carretera.‘Rough and Rowdy Ways World Wide Tour’ es su gira mundial actual, centrada en su último álbum de estudio, publicado en 2020.Aunque técnicamente es la continuación de su ‘Never Ending Tour’ (Gira Interminable), este tramo específico comenzó en noviembre de 2021 en Milwaukee (Wisconsin).

Dylan ha pasado de empuñar la guitarra eléctrica a refugiarse en el piano de cola de gran tamaño y ha alcanzado su mejor etapa vocal, con un fraseo más claro y melódico.Con el piano ha transformado sus legendarios himnos de folk-rock en piezas de corte existencialista con estructuras de jazz crepuscular y blues minimalista.

La puesta en escena es austera

Toca en auditorios medianos con una iluminación tenue y cálida, sin grandes pantallas o efectos visuales .La canción de apertura que más se ha repetido durante este tour ha sido ‘Watching the River Flow’, un ritmo de rock relajado con una letra que invita a un viaje introspectivo. Respecto al repertorio, Dylan interpreta casi todas las canciones de ‘Rough and Rowdy Ways’, incluyendo las atmosféricas ‘Black Rider’ y ‘Key West’, y clásicos con arreglos de jazz, blues o “boogie-woogie” muy alejados de sus versiones originales. Una de las normas más estrictas de la gira es la prohibición de usar teléfonos móviles, que deben ser guardados por los asistentes en unas fundas cerradas a la entrada del recinto.

La mítica ‘Never Ending Tour’ había comenzado el 7 de junio de 1988 con un concierto en el Concord Pavilion de California. Lo que nadie imaginaba entonces, es que ese espectáculo duraría décadas.

El término que da nombre a la gira fue acuñado por el periodista Adrian Deevoy en una entrevista para la revista Q, una denominación que el cantante oficializó. Desde aquel momento, con casi 40 años de recitales prácticamente ininterrumpidos, Dylan ha superado los 3.000 conciertos.

El hito del Nobel de Literatura