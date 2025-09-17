Bob Dylan lanzará colección musical de 139 grabaciones inéditas

Nueva York, Estados Unidos.- El próximo 31 de octubre, Bob Dylan publicará Through the Open Window, 1956-1963, la edición número 18 de su célebre serie Bootleg.
El lanzamiento, anunciado por Sony Music Spain, reúne 139 grabaciones que documentan el paso del músico desde Minnesota hasta la efervescente escena de Greenwich Village en Nueva York.
La colección consta de ocho discos con actuaciones inéditas, entre ellas grabaciones realizadas en clubes, encuentros privados y, como pieza central, la actuación completa en el Carnegie Hall del 26 de octubre de 1963. Esta última fue mezclada a partir de las cintas originales, según detalla el comunicado.
El repertorio refleja la transición de Dylan como compositor, en un periodo donde comenzó a transformar melodías tradicionales en himnos como Blowin’ in the Wind y The Times They Are A-Changin’.
La edición se acompaña de un libro de tapa dura con textos del historiador Sean Wilentz y más de un centenar de fotografías.
También se publicarán versiones reducidas en dos discos o cuatro vinilos, que incluirán 42 temas, con precios que oscilan entre 33,98 y 59,99 dólares.
Sobre el cantante...
Bob Dylan, nacido en 1941 en Duluth, Minnesota, es considerado uno de los artistas más influyentes de la música popular del siglo XX.
A lo largo de seis décadas de carrera, Dylan ha publicado más de 30 álbumes de estudio y ha recibido reconocimientos como el Premio Nobel de Literatura en 2016, por haber creado “nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana”.