Bob Dylan lanzará colección musical de 139 grabaciones inéditas

Nueva York, Estados Unidos.- El próximo 31 de octubre, Bob Dylan publicará Through the Open Window, 1956-1963, la edición número 18 de su célebre serie Bootleg.

El lanzamiento, anunciado por Sony Music Spain, reúne 139 grabaciones que documentan el paso del músico desde Minnesota hasta la efervescente escena de Greenwich Village en Nueva York.

La colección consta de ocho discos con actuaciones inéditas, entre ellas grabaciones realizadas en clubes, encuentros privados y, como pieza central, la actuación completa en el Carnegie Hall del 26 de octubre de 1963. Esta última fue mezclada a partir de las cintas originales, según detalla el comunicado.