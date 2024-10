Pink Floyd vende sus derechos y canciones a Sony Music por $400 millones

4

La revista apuntó que “probablemente” la mayoría de las ilustraciones de sus álbumes, diseñadas en gran parte por la firma británica Hipgnosis, también se engloban en esa decisión.

5

En el catálogo musical de Pink Floyd destacan discos como ‘The Piper at the Gates of Dawn’ (1967), ‘Meddle’ (1971), ‘The Dark Side of the Moon’ (1973), ‘Wish You Were Here’ (1975), ‘The Wall’ (1979) o ‘Animals’ (1977).

6

Variety recordó que Sony ha invertido más de 1.000 millones de dólares en los catálogos de intérpretes como Bruce Springsteen y Bob Dylan.

7

Por el de Pink Floyd, según destacó, llegaron a pedirse 500 millones de dólares y el grupo estuvo a punto de llegar a un acuerdo en 2022, pero las diferencias internas acabaron por echar para atrás a algunos interesados.