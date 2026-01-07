¿Cuáles son los requisitos y cómo tramitar el Bono Educativo en 2026?

Tegucigalpa, Honduras.– El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) dio a conocer los requisitos para que los trabajadores públicos y privados puedan acceder al Bono Educativo correspondiente al año 2026. De acuerdo con la información oficial, entre los requisitos para aplicar al beneficio, está que los hijos del empleado estén matriculados en los niveles de kínder, primaria y secundaria dentro del sistema educativo del país. Además, el beneficio está destinado exclusivamente a trabajadores cuyo salario no supere el equivalente a dos salarios mínimos, es decir, más de 35,000 lempiras.

El COHEP detalló que el Bono Educativo se paga una sola vez al año, luego de que los estudiantes hayan realizado su primera prueba trimestral. El monto a recibir será proporcional al tiempo laborado por el trabajador dentro de la empresa en la que labora. Asimismo, aclaró que el pago se realiza por familia y no por cada hijo matriculado, y que el valor del bono no forma parte del salario base para el cálculo de prestaciones laborales, ni para el décimo tercer ni décimo cuarto mes.

Mediante este mismo comunicado, el COHEP hizo un llamado a las empresas y organizaciones empresariales para que tomen en cuenta los ajustes establecidos.

“A todas las empresas y organizaciones empresariales les pedimos que tomen nota de estos ajustes según la actividad económica y el número de trabajadores”, señaló el organismo. El Bono Educativo forma parte de los compromisos orientados a respaldar a los trabajadores y contribuir a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

¿Qué documentación debes preparar?