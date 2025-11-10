Pensión por orfandad del IHSS: ¿quiénes pueden solicitarla y qué requisitos se necesitan?

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) dio a conocer los requisitos y condiciones para solicitar la pensión por orfandad, un beneficio destinado a los hijos de asegurados o pensionados fallecidos. Este apoyo económico se otorga a los hijos menores de 14 años, o a personas de cualquier edad que sean inválidas y no puedan valerse por sí mismas en las situaciones básicas de subsistencia. La pensión equivale al 20% de la que recibía el causante o que hubiera tenido derecho a recibir por invalidez o vejez.

El beneficio puede extenderse hasta los 18 años, cuando el beneficiario demuestra anualmente que continúa sus estudios en una institución educativa reconocida por la autoridad competente. La solicitud puede realizarse de manera personal, a través de un apoderado legal o un gestor oficioso, según informó la institución. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Para tramitarla, el tutor o representante legal debe presentarse en la Secretaría General o la Oficina Regional del IHSS con algunos documentos.

Entre los documentos que se deben presentar está: el acta de defunción original del fallecido, certificado de nacimiento original del fallecido y el certificado de nacimiento original del o los hijos beneficiarios. Además, se requiere una copia del Documento Nacional de Identificación (DNI) del solicitante y del fallecido. El IHSS también indicó que el plazo máximo para realizar este trámite es de un año a partir de la fecha del fallecimiento del asegurado directo, ya sea trabajador activo o jubilado.