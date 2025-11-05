¿Cómo tramitar el Registro Tributario Nacional (RTN)?

Tegucigalpa, Honduras.- El Registro Tributario Nacional (RTN) es el documento que identifica a las personas naturales y jurídicas para efectos fiscales en el país.

Su obtención es gratuita la primera vez y permite realizar transacciones legales y comerciales. El trámite se realiza en las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR) a nivel nacional.

Cuando se requiere la reposición del documento físico, el SAR establece un costo de 200 lempiras mediante Recibo Oficial de Pago (ROP). Sin embargo, la reposición puede hacerse sin costo desde la Oficina Virtual del SAR, donde el usuario puede descargar e imprimir el RTN.

Los requisitos para solicitar el RTN son: