¿Cómo tramitar el Registro Tributario Nacional (RTN)?

Tegucigalpa, Honduras.- El Registro Tributario Nacional (RTN) es el documento que identifica a las personas naturales y jurídicas para efectos fiscales en el país.
Su obtención es gratuita la primera vez y permite realizar transacciones legales y comerciales. El trámite se realiza en las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR) a nivel nacional.
Cuando se requiere la reposición del documento físico, el SAR establece un costo de 200 lempiras mediante Recibo Oficial de Pago (ROP). Sin embargo, la reposición puede hacerse sin costo desde la Oficina Virtual del SAR, donde el usuario puede descargar e imprimir el RTN.
Los requisitos para solicitar el RTN son:
Personas naturales
Documento Nacional de Identificación (DNI) en original y copia.
Documento que acredite la dirección exacta del solicitante, como un recibo de servicio público.
También debe completarse el formulario DEI-410 "Declaración Jurada de Inscripciones e Inicio de Actividades".
En el caso de extranjeros, se solicita pasaporte.
En muchos casos, el número de RTN para personas naturales corresponde al número de DNI con un dígito adicional asignado por el sistema.
Comerciantes individuales
Llenar el formulario DEI-410, "Declaración Jurada de Inscripciones e Inicio de Actividades".
Se requiere copia de la escritura de Constitución del Comercio o una nota del notario donde se indique nombre comercial, domicilio y giro de actividad.
Documento Nacional de Identificación (DNI) en original y copia.
Personas jurídicas
Llenar el formulario DEI-410, "Declaración Jurada de Inscripciones e Inicio de Actividades".
Copia de la escritura de Constitución de la Sociedad o nota de parte del Notario autorizante con indicación del número del instrumento, el nombre, razón o denominación del comerciante, domicilio y, en su caso, el nombre de los socios fundadores.
Además, deben adjuntar el RTN numérico del representante legal y socios si son hondureños, o copia del pasaporte si son extranjeros con participación en la empresa.
Cooperativas
Llenar el formulario DEI-410, el acuerdo de personería jurídica publicado en La Gaceta y la identificación y RTN del representante de la organización.