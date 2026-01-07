Abogados nacionalistas citados para entregar pruebas contra "Mel", Rixi, Nasralla e Iroshka

Tegucigalpa, Honduras.- La denuncia interpuesta en el Ministerio Público (MP) contra varios actores políticos del último proceso electoral, parece que podría tener señales de celeridad por parte del ente acusador del Estado. Estas denuncias fueron interpuestas por un equipo de abogados que conforman la Comisión Jurídica del Partido Nacional, contra: la expresidenciable Rixi Ramona Moncada Godoy, José Manuel "Mel" Zelaya Rosales (expresidente de la República), Jorge Alejandro Aldana Bardales (alcalde del Distrito Central) y Gerardo Torres Zelaya (vicecanciller); todos militantes de Libre. Además, contra: Salvador Alejandro César Nasralla Salum (excandidato a la presidencia), Iroshka Lindaly Elvir Flores (diputada) y José Eduardo Martell Castro (excandidato a la AMDC); todos miembros del Partido Liberal.

Sobre esos avances en el proceso legal, se refirió el abogado Jaime Rodríguez, miembro de la Comisión Jurídica del Partido Nacional, quien resaltó que, efectivamente, las denuncias fueron admitidas.

"Están siendo tramitadas, obviamente, hay un tema de secretividad que lo establece el Código (Penal de Honduras) y que un fiscal serio, con experiencia, normalmente lo cumple", apuntó Rodríguez.

A entregar evidencias

El profesional del derecho reveló que, ellos, como recurrentes de esta acusación por traición a la patria, otros delitos electorales, terrorismo y asociación ilícita; al final de la presente semana fueron citados por la Unidad Especializada contra Delitos Electorales, para que técnicos de esa entidad reciban varias memorias USB, en las que están recopiladas las declaraciones vertidas por los denunciados.

En esos dispositivos de almacenamiento "hay videos y audios, para que esto sea tramitado de manera correcta, como lo establece el manual sobre el manejo de evidencias, para que no haya una vulneración a la cadena de autenticidad", precisó Rodríguez. El denunciante espera que el Ministerio Público se pronuncie con prontitud en cuanto a la presentación o no de los requerimientos fiscales contra los siete denunciados por delitos graves, entre estos, traición a la patria. "Hay un principio básico que establece que justicia tardía no es justicia, y lo que se espera es que se sienten precedentes en Honduras. No pueden seguir viéndose acciones incorrectas que pasan desapercibidas y que nunca son juzgadas. Honduras debe de cambiar, debe de haber acciones ejemplarizantes para que nunca nadie más se vuelva a prestar a un juego político como el que pudimos ver el año recién pasado", fustigó el miembro del Partido Nacional.