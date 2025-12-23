Nasralla, "Mel", Iroshka y Rixi denunciados por traición a la patria ante la Fiscalía

Tegucigalpa, Honduras.- Siete actores políticos, entre ellos, los candidatos a la Presidencia de la República, Rixi Moncada (por Libertad y Refundación) y Salvador Nasralla (Partido Liberal), fueron denunciados, por delitos graves, ante el Ministerio Público (MP). Fue al abogado penalista Jaime Rodríguez, y otros miembros de la Comisión Jurídica del Partido Nacional, quienes ayer presentaron la denuncia formal contra varios integrantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Liberal (PL). Los denunciados son: Rixi Ramona Moncada Godoy, José Manuel Zelaya Rosales (expresidente de la República), Jorge Alejandro Aldana Bardales (alcalde del Distrito Central) y Gerardo Torres Zelaya (vicecanciller); todos militantes de Libre.

Además, contra: Salvador Alejandro César Nasralla Salum (candidato a la presidencia), Iroshka Lindaly Elvir Flores (diputada) y José Eduardo Martell Castro (excandidato a la AMDC); todos liberales.

Delitos graves

"Se han presentado dos denuncias: una de ellas es en contra cuatro personajes del Partido Libre y la otra es en contra de personajes del Partido Liberal, aunque dos de ellos no son liberales, son invitados del Partido Liberal", señaló Jaime Rodríguez. El profesional del derecho, específico que "en ambas denuncias se han presentado por los delitos de: traición a la patria, otros delitos electorales, terrorismo y asociación ilícita".

El acusador detalló que, entre las pruebas de esos delitos cometidos, presentaron ante el Ministerio Público, publicaciones que aparecen en varios medios de comunicación, videos en los que aparecen las declaraciones de las siete personas denunciadas, con la posibilidad de ampliar el legajo de pruebas en su contra. Las dos denuncias colectivas fueron incoadas en la Unidad Especializada contra Delitos Electorales (Uecde); entidad de la que los recurrentes esperan, tenga un accionar de prontitud, ya que las denuncias y los delitos que penden contra los denunciados, son graves. La semana anterior, abogados afines al Partido Nacional, interpusieron una denuncia contra varias personas que están realizando trabajos en el Centro Logístico Electoral, quienes habrían sido utilizadas para que cometiesen actos ilícitos, al anular actas de cierre de las que estaban siendo escrutadas.