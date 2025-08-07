Ministerio Público asegura que investiga a los tres consejeros, no solo a Cossette

Tegucigalpa, Honduras.- Luego que trascendiera el inicio de las investigaciones, en relación con la denuncia contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, desde el Ministerio Público aseguran que la investigación no solo es en torno a ella. Dagoberto Aspra, defensor legal de la consejera presidenta, reveló el pasado martes 5 de agosto, que fue notificado por parte del MP que su defendida "está siendo investigada". La notificación se dio luego que este solicitara una constancia en la Secretaría del MP, para conocer del estado de la denuncia. La razón por la que López es investigada, radica en una denuncia que fue incoada por el también consejero, Marlon Ochoa, la tarde del 7 de julio, luego de un altercado ocurrido con los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), en una de las sedes del CNE.

EL HERALDO consultó en el Ministerio Público sobre este particular y sí se estaba dando el mismo tratamiento para la consejera Ana Hall (también denunciada por Ochoa) y para Marlon Ochoa, denunciado por dos frentes ciudadanos por delitos similares a los que él acusó a Hall y López, y la respuesta fue que sí. "De acuerdo al documento que se les envió, ellos están siendo (procesados) no como testigos, sino, como investigados. Son los tres consejeros los que están ahí en la investigación y se está trabajando en la misma línea", confirmó Yuri Mora, portavoz del MP. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las denuncias fueron interpuestas desde hace varios días por diferentes acusadores, pero los tres funcionarios del ente electoral todavía no han sido citados por el MP. Sobre el aspecto de la fecha, Mora manifestó: "Ahorita estamos a la espera de que ellos (los consejeros) puedan determinar cuándo han decidido que van a rendir su declaración en la hora y el lugar".

"La Fiscalía contra Delitos Electorales inició desde hace unos días este proceso investigativo y fue por eso que fiscales y agentes de la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) llegaron hasta el Consejo Nacional Electoral. No tenemos detalle de la información o de los documentos que ellos solicitaron", aseveró Mora.

Citatorio

La Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (Uecde) envió la citación a los tres consejeros, que por la prerrogativa de ley de la que estos gozan, son ellos los que tendrían que programar cuándo y en qué lugar darían sus declaraciones. "Se está esperando por parte del Ministerio Público que ellos contesten cuándo será que van a dar su declaración ante los fiscales", puntualizó Yuri Mora. En el caso de Cossette López y Ana Hall, fueron denunciadas por los delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo y usurpación de funciones. Sobre las demandas y amenazas recibidas por su desempeño, López declaró en entrevista a la cadena estadounidense CNN que "el Ministerio Público, lastimosamente, está involucrado de una forma bastante cuestionable en términos, no solo de sus atribuciones, si no, también de los deberes con el país y la ciudadanía", señaló López.