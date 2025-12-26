  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Estudiante de ingeniería y 23 años: ¿Quién es José Mendoza, acusado de matar a motociclista?

Completamente ajeno a su realidad despertó José Mendoza, acusado de matar a un motociclista en el anillo periférico. Se trata de un joven universitario de 23 años de edad. Aquí los detalles

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 08:17
Estudiante de ingeniería y 23 años: ¿Quién es José Mendoza, acusado de matar a motociclista?
1 de 10

Tras haberse quedado dormido, despertó con una triste realidad. El joven acusado de arrollar a un motociclista durante la madrugada de Navidad en el anillo periférico ya fue identificado.

 Foto: Redes sociales
Estudiante de ingeniería y 23 años: ¿Quién es José Mendoza, acusado de matar a motociclista?
2 de 10

Se trata de José Carlos Mendoza, de 23 años, estudiante de Ingeniería de Negocios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), según su abogado defensor.

Foto: Redes sociales
Estudiante de ingeniería y 23 años: ¿Quién es José Mendoza, acusado de matar a motociclista?
3 de 10

Mendoza es señalado como el presunto responsable del accidente ocurrido en el anillo periférico, a la altura de la colonia La Cañada, donde perdió la vida José Francisco Zúñiga López, de 28 años, conductor de una motocicleta roja.

 Foto: Redes sociales
Estudiante de ingeniería y 23 años: ¿Quién es José Mendoza, acusado de matar a motociclista?
4 de 10

Según el informe policial, el joven conducía un vehículo tipo turismo, color blanco y sin placas, a alta velocidad y en estado de ebriedad, cuando arrolló al motociclista y lo arrastró por varios metros. Incluso la prueba de alcoholemia salió positiva.

Foto: Redes sociales
Estudiante de ingeniería y 23 años: ¿Quién es José Mendoza, acusado de matar a motociclista?
5 de 10

El impacto destruyó completamente la motocicleta y provocó que la víctima quedara semidesnuda debido a la fuerza del choque. El carro de Mendoza también resultó con daños en la parte frontal.

 Foto: Redes sociales
Estudiante de ingeniería y 23 años: ¿Quién es José Mendoza, acusado de matar a motociclista?
6 de 10

Supuestamente, tras intentar huir del lugar, Mendoza fue interceptado por militares, quienes dispararon a una de las llantas del vehículo para obligarlo a detenerse. Al perder el control, el joven fue detenido.

 Foto: Redes sociales
Estudiante de ingeniería y 23 años: ¿Quién es José Mendoza, acusado de matar a motociclista?
7 de 10

El reporte indica que Mendoza fue trasladado en estado somnoliento, producto del alcohol, y quedó bajo custodia policial para dar continuidad al caso.

 Foto: Redes sociales
Estudiante de ingeniería y 23 años: ¿Quién es José Mendoza, acusado de matar a motociclista?
8 de 10

El abogado del imputado, Marlon Arévalo, aseguró que su defendido “no recuerda lo que pasó” y que, tras el accidente, se quedó dormido.

 Foto: Redes sociales
Estudiante de ingeniería y 23 años: ¿Quién es José Mendoza, acusado de matar a motociclista?
9 de 10

José Carlos Mendoza enfrentará tres acusaciones: omisión del deber del socorro, homicidio imprudente y conducción temeraria.

 Foto: Redes sociales
Estudiante de ingeniería y 23 años: ¿Quién es José Mendoza, acusado de matar a motociclista?
10 de 10

La audiencia de declaración de imputado se llevará a cabo este 26 de diciembre a las 9:00 de la mañana, donde se definirán las medidas legales en su contra.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos