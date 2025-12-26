Estudiante de ingeniería y 23 años: ¿Quién es José Mendoza, acusado de matar a motociclista?

Tras haberse quedado dormido, despertó con una triste realidad. El joven acusado de arrollar a un motociclista durante la madrugada de Navidad en el anillo periférico ya fue identificado.
Se trata de José Carlos Mendoza, de 23 años, estudiante de Ingeniería de Negocios en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), según su abogado defensor.
Mendoza es señalado como el presunto responsable del accidente ocurrido en el anillo periférico, a la altura de la colonia La Cañada, donde perdió la vida José Francisco Zúñiga López, de 28 años, conductor de una motocicleta roja.
Según el informe policial, el joven conducía un vehículo tipo turismo, color blanco y sin placas, a alta velocidad y en estado de ebriedad, cuando arrolló al motociclista y lo arrastró por varios metros. Incluso la prueba de alcoholemia salió positiva.
El impacto destruyó completamente la motocicleta y provocó que la víctima quedara semidesnuda debido a la fuerza del choque. El carro de Mendoza también resultó con daños en la parte frontal.
Supuestamente, tras intentar huir del lugar, Mendoza fue interceptado por militares, quienes dispararon a una de las llantas del vehículo para obligarlo a detenerse. Al perder el control, el joven fue detenido.
El reporte indica que Mendoza fue trasladado en estado somnoliento, producto del alcohol, y quedó bajo custodia policial para dar continuidad al caso.
El abogado del imputado, Marlon Arévalo, aseguró que su defendido “no recuerda lo que pasó” y que, tras el accidente, se quedó dormido.
José Carlos Mendoza enfrentará tres acusaciones: omisión del deber del socorro, homicidio imprudente y conducción temeraria.
La audiencia de declaración de imputado se llevará a cabo este 26 de diciembre a las 9:00 de la mañana, donde se definirán las medidas legales en su contra.