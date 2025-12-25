  1. Inicio
Muere hombre de 48 años tras ser atropellado en el barrio Buenos Aires de Puerto Cortés

Ruben Midence, de 48 años, perdió la vida la noche de este jueves 25 de diciembre, tras ser atropellado por un vehículo. Los familiares trasladaron el cuerpo por su cuenta

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 21:31
Familiares del ahora occiso se hicieron presentes en la escena y se llevaron el cuerpo por sus propios medios.

 Foto: Cuerpo de Bomberos

Tegucigalpa, Honduras.– Un hombre perdió la vida la noche de este jueves 25 de diciembre tras ser atropellado en el barrio Buenos Aires, específicamente en la 17 calle y la cuarta avenida del departamento de Puerto Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando la víctima transitaba tranquilamente por la zona y termino siendo impactada por un vehículo, provocándole lesiones de gravedad.

Al llegar al lugar, se realizó la evaluación del afectado, confirmándose que ya no presentaba signos vitales. El fallecido fue identificado como Rubén Midence, de 48 años de edad.

Minutos después del accidente, familiares del ahora occiso se hicieron presentes en la escena y procedieron a llevarse el cuerpo por sus propios medios.

En el sitio no se reportó la presencia de autoridades policiales ni de personal de Medicina Forense para realizar el procedimiento correspondiente.

Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre las circunstancias del atropellamiento y si el conductor involucrado permaneció en el lugar.

El caso queda a la espera de información oficial que permita esclarecer cómo ocurrió el hecho.

