Muere hombre de 48 años tras ser atropellado en el barrio Buenos Aires de Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras.– Un hombre perdió la vida la noche de este jueves 25 de diciembre tras ser atropellado en el barrio Buenos Aires, específicamente en la 17 calle y la cuarta avenida del departamento de Puerto Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando la víctima transitaba tranquilamente por la zona y termino siendo impactada por un vehículo, provocándole lesiones de gravedad.

Al llegar al lugar, se realizó la evaluación del afectado, confirmándose que ya no presentaba signos vitales. El fallecido fue identificado como Rubén Midence, de 48 años de edad.