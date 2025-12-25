Hombre en estado de ebriedad atropella y mata a motociclista en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- La irresponsabilidad y la velocidad se habrían unido para causar una tragedia en plena madrugada de la Navidad, cuando un conductor en estado de ebriedad arrolló a un motociclista y le quitó la vida.

El percance ocurrió en el anillo periférico, a la altura de la colonia La Cañada, en Tegucigalpa, la capital de Honduras.

Según versiones, el conductor del vehículo transitaba en estado de ebriedad y a alta velocidad, cuando arrolló al motociclista, arrastrándolo por varios metros.

La motocicleta quedó totalmente destruida y varias partes de la misma quedaron esparcidas a lo largo de la carretera. Mientras que el cuerpo de la víctima quedó semidesnudo, puesto que su ropa se rompió durante el accidente.