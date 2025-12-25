Hombre en estado de ebriedad atropella y mata a motociclista en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- La irresponsabilidad y la velocidad se habrían unido para causar una tragedia en plena madrugada de la Navidad, cuando un conductor en estado de ebriedad arrolló a un motociclista y le quitó la vida.
El percance ocurrió en el anillo periférico, a la altura de la colonia La Cañada, en Tegucigalpa, la capital de Honduras.
Según versiones, el conductor del vehículo transitaba en estado de ebriedad y a alta velocidad, cuando arrolló al motociclista, arrastrándolo por varios metros.
La motocicleta quedó totalmente destruida y varias partes de la misma quedaron esparcidas a lo largo de la carretera. Mientras que el cuerpo de la víctima quedó semidesnudo, puesto que su ropa se rompió durante el accidente.
El presunto responsable conducía un vehículo tipo turismo, color blanco, sin placas, el cual también quedó con la parte frontal deshecha. Aún así, intentó escapar, pero tras avanzar unos metros, fue visto por militares que se percataron de que su carro iba bastante golpeado, intentaron detenerlo para averiguar qué pasaba y al no pararse, se vieron obligados a disparar a una de sus llantas para que frenara.
El conductor perdió el control del vehículo al perder la llanta y dañar el rin, lo que permitió su detención. De momento se desconoce su identidad, pero se puede deducir que tiene entre 20 y 30 años de edad.
El reporte policial establece que el joven sí viajaba en estado de ebriedad, incluso, fue captado dormido tras ser subido a la paila de la patrulla en la que fue trasladado para dar continuidad al caso.
Sobre el fallecido, se desconoce su identidad, únicamente se supo que conducía una motocicleta de color rojo y vestía un pantalón color crema y un chaleco anaranjado.