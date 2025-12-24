Capturan al “Despistado”, gatillero de la Pandilla 18 en posesión de droga y arma

Tegucigalpa, Honduras.- Por considerarlo responsable de cometer varios delitos, agentes de la Policía Nacional capturaron a un menor de edad, integrante de la Pandilla 18 que fue identificado con el alias de “Despistado”.
La acción la ejecutaron los funcionarios policiales asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención #3 (UMEP-3), de la colonia La Rosa de Comayagüela.
El informe policial establece que el requerimiento del menor infractor se realizó durante una operación de saturación policial en combate del microtráfico y el crimen organizado, el cual se desarrolló en la colonia La Peña de Comayagüela.
Se dio a conocer que el detenido es un menor de 17 años, originario de Tegucigalpa, Francisco Morazán y residente en la colonia Altos de San Isidro.
De acuerdo con la información preliminar recabada por los equipos de investigación, el menor conocido como “Despistado” dentro de la estructura criminal, tendría el rango de gatillero.
Al momento de la detención, los agentes policiales realizaron una inspección y se le decomisó un arma de fuego tipo revólver, color niquelado, con empuñadura de caucho color negro y seis proyectiles, calibre 38 milímetros sin percutir.
Además, le decomisaron quince envoltorios de papel color blanco, cada uno conteniendo en su interior hierba seca, supuesta droga marihuana, lista para su distribución.
El menor de edad fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, por suponerlo responsable de los delitos de porte ilegal de arma de fuego, porte ilegal de municiones y tráfico de drogas, en perjuicio del orden público y la salud pública, siendo puesto a disposición de las autoridades competentes para el procedimiento legal correspondiente conforme a la normativa vigente.