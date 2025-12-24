  1. Inicio
Hombre mata de varios machetazos a su sobrino en La Iguala, Lempira

El tío de la víctima le provocó varias heridas en su cabeza con un machete, lo que le provocó la muerte minutos después

El hecho violento se registró en la comunidad de El Carrizal, el municipio de La Iguala, Lempira.

La Iguala, Lempira.- Una riña familiar terminó en tragedia luego de que un hombre le quitara la vida a su propio sobrino en la comunidad de El Carrizal, municipio de La Iguala, departamento de Lempira.

La víctima fue identificada como Amar Sánchez, quien, según información preliminar, recibió varias heridas provocadas con machete en la cabeza tras enfrentarse con su tío.

Luego del ataque, el joven fue auxiliado y trasladado en un vehículo particular con la intención de llevarlo al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula; sin embargo, falleció en el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con los reportes, la víctima y el agresor habrían iniciado una discusión que rápidamente escaló a un enfrentamiento físico, dejando al joven con heridas de extrema gravedad que finalmente le causaron la muerte.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se movilizan hacia la zona para realizar las diligencias correspondientes, dar con la captura del responsable del homicidio y ponerlo a disposición de la justicia.

Cabe señalar que a inicios de octubre de 2025, el alcalde de La Iguala, Lempira, Francis Paz, manifestó públicamente su preocupación por los altos niveles de inseguridad en el municipio, señalando que, a partir de las 6:00 de la tarde, muchos pobladores optan por permanecer encerrados en sus viviendas.

“La población ha estado encerrada; a eso de las seis de la tarde ya nadie puede salir por la inseguridad que tenemos”, expresó el edil en su momento.

