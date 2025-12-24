Hombre mata de varios machetazos a su sobrino en La Iguala, Lempira

La víctima fue identificada como Amar Sánchez , quien, según información preliminar, recibió varias heridas provocadas con machete en la cabeza tras enfrentarse con su tío.

La Iguala, Lempira.- Una riña familiar terminó en tragedia luego de que un hombre le quitara la vida a su propio sobrino en la comunidad de El Carrizal, municipio de La Iguala, departamento de Lempira.

Luego del ataque, el joven fue auxiliado y trasladado en un vehículo particular con la intención de llevarlo al Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula; sin embargo, falleció en el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con los reportes, la víctima y el agresor habrían iniciado una discusión que rápidamente escaló a un enfrentamiento físico, dejando al joven con heridas de extrema gravedad que finalmente le causaron la muerte.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se movilizan hacia la zona para realizar las diligencias correspondientes, dar con la captura del responsable del homicidio y ponerlo a disposición de la justicia.

Cabe señalar que a inicios de octubre de 2025, el alcalde de La Iguala, Lempira, Francis Paz, manifestó públicamente su preocupación por los altos niveles de inseguridad en el municipio, señalando que, a partir de las 6:00 de la tarde, muchos pobladores optan por permanecer encerrados en sus viviendas.