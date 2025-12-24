Los mismos sicarios mataron a ingeniera, DJ y al hombre de Los Andes

Se informó que las indagaciones hasta el momento no establecen que los tres casos estén vinculados en cuanto al móvil, pero sí indican que los autores de los crímenes de los dos hombres y la mujer son parte de la misma estructura criminal.

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades policiales manejan indicios de que la misma banda de sicarios que mató ayer a un hombre en el barrio Los Andes asesinó a la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla y al DJ Luis Fernando Velásquez Obregón .

El hombre asesinado ayer en el barrio Los Andes fue identificado por las autoridades policiales como Jairo Juárez Santiago. De acuerdo con las pesquisas, los individuos que asesinaron a Juárez Santiago, a la ingeniera y al DJ son parte de una célula de la Mara Salvatrucha (MS-13) dedicada al sicariato de alto perfil.

La hipótesis de que las tres personas fueron ultimadas por integrantes de la misma banda de sicarios se basa en que el “modus operandi” en los crímenes tiene el mismo patrón criminal.

Esa teoría de la Policía toma más fuerza luego de la captura de uno de los supuestos miembros de esa banda de sicarios fuera capturado la noche del martes en los bordos de la colonia Brisas de Expocentro.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El apresado responde al nombre de Kevin Alexander Padilla Bolat, alias Chory. Según la Policía, Padilla Bolat es investigado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) por su presunta participación en ataques armados ocurridos recientemente en el valle de Sula; entre ellos, la muerte de la ingeniera Lilian Padilla y del DJ Luis Fernando Velásquez.

Durante la captura de Padilla, las autoridades decomisaron un fusil tipo AR-15, una pistola Five-Seven, una escopeta, dos granadas de fragmentación, así como cargadores y municiones de diferentes calibres, evidencias que refuerzan las líneas investigativas en su contra.

Jairo Juárez fue asesinado ayer por sicarios que se conducían en una camioneta verde cuando salía de un restaurante en el barrio Los Andes junto a su familia.