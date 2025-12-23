De varios impactos de bala asesinaron a un hombre en su vehículo y dejan a un niño herido en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Un nuevo hecho violento se registró en San Pedro Sula, donde un hombre fue asesinado al interior de su vehículo. La víctima fue identificada como Jairo Juárez. El vehículo, de color negro, recibió varios impactos de bala. La víctima quedó tendida boca abajo en la parte delantera del automotor, con la puerta abierta. El hecho se suscitó en el barrio Los Andes, en San Pedro Sula, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones.

En el lugar se contabilizaron más de cinco casquillos de bala. Hasta la escena llegó una mujer, quien lloró sobre el cuerpo. De manera preliminar se presume que la familia venía saliendo de un reconocido restaurante donde se encontraban almorzando. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena y acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes.