De varios impactos de bala asesinaron a un hombre en su vehículo y dejan a un niño herido en SPS

San Pedro Sula, Honduras.- Un nuevo hecho violento se registró en San Pedro Sula, donde un hombre fue asesinado al interior de su vehículo. La víctima fue identificada como Jairo Juárez.
El vehículo, de color negro, recibió varios impactos de bala. La víctima quedó tendida boca abajo en la parte delantera del automotor, con la puerta abierta.
El hecho se suscitó en el barrio Los Andes, en San Pedro Sula, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones.
En el lugar se contabilizaron más de cinco casquillos de bala. Hasta la escena llegó una mujer, quien lloró sobre el cuerpo.
De manera preliminar se presume que la familia venía saliendo de un reconocido restaurante donde se encontraban almorzando.
Elementos de la Policía Nacional llegaron a la escena y acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes.
Se conoció que la víctima se transportaba junto a otra mujer y dos niños. Al quedar solo dentro del vehículo, los atacantes le dispararon hasta quitarle la vida.
El hombre vestía un pantalón azul y uno de sus tenis quedó desprendido. De manera preliminar se indicó que un individuo, que se conducía en otro vehículo, habría cometido el ataque.
El automóvil en el que se transportaba la víctima no portaba placas.
"Aparentemente, el objetivo era esta persona; hay un niño herido", confirmó el subcomisario Cristhian Nolasco.
Según el subcomisario, la víctima portaba un arma en la cintura, junto a sus respectivos cargadores.