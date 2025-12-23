  1. Inicio
Capturan a pandillero que podría haber participado en el asesinato de Lilian Padilla

La Policía Nacional (PN) capturó a un supuesto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), que podría estar vinculado al asesinato de la ingeniera Lilian Padilla

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 10:24
La Policía Nacional capturó en las últimas horas a un integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) que podría estar involucrado en el asesinato de la ingeniera Lilian Padilla en San Pedro Sula. A continuación los detalles.

Foto: Cortesía
Cabe recordar que, Lilian Elizabeth Padilla Martínez, de 37 años, fue acribillada el pasado sábado -20 de diciembre- en el bulevar Mackey, de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras.

Foto: Cortesía
De acuerdo con las autoridades, hasta el momento, se manejan dos hipótesis: El asesinato estuvo ligado a extorsión o a motivaciones pasionales.

Foto: Cortesía
Las autoridades policiales aún desconocen la identidad de los malhechores. No obstante, la mañana de este martes anunciaron una captura que podría estar vinculada con el caso.

Foto: Cortesía
El detenido fue identificado como alias “Chory”, de 23 años, quien es señalado como presunto integrante (gatillero) de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Foto: Cortesía
Durante su captura, las autoridades policiales decomisaron un fusil tipo AR-15, una pistola Five-Seven, una escopeta, dos granadas de fragmentación, así como cargadores y municiones de diferentes calibres.

Foto: Cortesía
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona, explicó que “debido al armamento que se le encontró, no se descarta que esta persona, además de ser gatillero dentro de la estructura criminal, habría participado en algunos ataques violentos ocurridos en el sector del Valle de Sula recientemente”.

 Foto: Cortesía
Barahona aseguró que, también, se ha vinculado al capturado con el caso de Padilla, ya que “agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público (MP), llegaron al lugar donde se realizó la detención”.

Foto: Cortesía
“Realizaron algunas diligencias, es por eso que ha trascendido que pudiese estar vinculado”, señaló.

Foto: Cortesía
Barahona explicó que, de momento, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) no lo vincula directamente al caso, ya que, quien está manejando el caso es la ATIC. Se espera que las autoridades de mayor información sobre el tema, en los próximos días.

Foto: Cortesía
