Analizan video para capturar a sicarios del crimen de comerciante en Los Andes

San Pedro Sula, Honduras.- Un comerciante perdió la vida de forma violenta la tarde del martes tras ser víctima de un ataque armado en un sector del barrio Los Andes, hecho que ha movilizado a equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). El fallecido fue identificado como Jairo Juárez, originario y residente del municipio de Choloma. Según los primeros reportes, el hombre fue interceptado por dos sujetos armados que se conducían en una camioneta y que, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra cuando se encontraba a punto de subir a su automóvil acompañado de familiares.

Tras el crimen, agentes de investigación se desplazaron al lugar para procesar la escena, donde se recolectaron casquillos de arma de fuego y otros indicios que serán sometidos a análisis técnico-científico. Como parte de las diligencias iniciales, los investigadores también obtuvieron testimonios de los parientes que presenciaron el ataque, información que será clave para la reconstrucción de los hechos. De manera paralela, y bajo coordinación con fiscales del Ministerio Público, se solicitó el acceso a material audiovisual captado por cámaras de seguridad cercanas, con el fin de rastrear la ruta de huida y lograr la identificación de los agresores.