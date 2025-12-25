Encapuchados y armados: así fue el asalto frustrado en el Supermercado Queyma de La Ceiba

Las cámaras de seguridad del Supermercado Queyma captaron el momento en que los tres asaltantes, encapuchados y armados, intentaron cometer el asalto.
Los videos registraron el minuto a minuto del violento intento de atraco ocurrido el pasado sábado 20 de diciembre.
El hecho se registró alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando una camioneta negra se estacionó frente al local. Al irrumpir en el establecimiento, los delincuentes encañonaron a clientes y empleados; sin embargo, la acción fue interrumpida por el guardia de seguridad.
Durante el intercambio de disparos, el guardia logró herir a uno de los asaltantes, aunque él también resultó con heridas de bala.
Las cámaras muestran cómo los delincuentes recorrieron el negocio de forma desesperada, al darse cuenta de que el plan no estaba saliendo como lo habían previsto.
En las imágenes se observa a clientes y empleados visiblemente angustiados ante el intercambio de disparos dentro del establecimiento.
Los asaltantes intentaron escudarse con las personas que se encontraban en el lugar; sin embargo, al percatarse de la llegada de la Policía Nacional, decidieron rendirse.
Posteriormente, los tres sospechosos se quitaron las capuchas, dejaron las armas y las mochilas, y salieron del local intentando fingir que eran víctimas.
Finalmente, la Policía logró capturar a los tres individuos. Uno de los detenidos fue identificado como Pablo José Morales, (camisa negra) quien tenía un hermano gemelo que, fue asesinado dos días después del intento de asalto. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte.
En una de las imágenes se observa al asaltante que resultó herido. Para este viernes 26 de diciembre estaba programada la audiencia inicial, en la que la Fiscalía solicitará el auto de formal procesamiento por el delito de robo agravado y otros cargos relacionados.