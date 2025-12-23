Pastor evangélico muere tras sufrir accidente de tránsito en carretera a Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Un pastor evangélico perdió la vida la mañana de este martes -23 de diciembre- tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de Olancho.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 14, específicamente frente al cementerio Jardín de los Ángeles.
De acuerdo con información preliminar, la víctima se desplazaba desde el municipio de Talanga hacia la capital cuando impactó contra otro vehículo de mayor tamaño.
El accidente dejó ambos automotores severamente dañados; no obstante, el más afectado fue el vehículo turismo que conducía el pastor.
La víctima fue identificada como Marco Tulio Moncada, originario del departamento de Gracias a Dios, en La Mosquitia hondureña. Según datos preliminares, se desempeñaba como líder de una iglesia evangélica.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las causas exactas del accidente; sin embargo, ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
El cuerpo de Moncada fue trasladado a la morgue capitalina, donde se realizarán los procedimientos legales antes de ser entregado a sus familiares.