  1. Inicio
  2. · Sucesos

Pastor evangélico muere tras sufrir accidente de tránsito en carretera a Olancho

Un choque ocurrido en el kilómetro 14 de la carretera hacia Olancho dejó como saldo la muerte de un pastor evangélico que se dirigía desde Talanga a Tegucigalpa

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 07:50
Pastor evangélico muere tras sufrir accidente de tránsito en carretera a Olancho

El cuerpo de Moncada fue trasladado a la morgue capitalina, donde se realizarán los procedimientos legales antes de ser entregado a sus familiares.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un pastor evangélico perdió la vida la mañana de este martes -23 de diciembre- tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de Olancho.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 14, específicamente frente al cementerio Jardín de los Ángeles.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se desplazaba desde el municipio de Talanga hacia la capital cuando impactó contra otro vehículo de mayor tamaño.

Muere empleado del Injupemp cuando volvía de cena navideña: sufrió accidente en Tegucigalpa

El accidente dejó ambos automotores severamente dañados; no obstante, el más afectado fue el vehículo turismo que conducía el pastor.

La víctima fue identificada como Marco Tulio Moncada, originario del departamento de Gracias a Dios, en La Mosquitia hondureña. Según datos preliminares, se desempeñaba como líder de una iglesia evangélica.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las causas exactas del accidente; sin embargo, ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

A cuatro se eleva el número de muertos en Siguatepeque por accidente; van 1,827 decesos

El cuerpo de Moncada fue trasladado a la morgue capitalina, donde se realizarán los procedimientos legales antes de ser entregado a sus familiares.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias