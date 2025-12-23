Pastor evangélico muere tras sufrir accidente de tránsito en carretera a Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Un pastor evangélico perdió la vida la mañana de este martes -23 de diciembre- tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera que conduce de Tegucigalpa al departamento de Olancho.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 14, específicamente frente al cementerio Jardín de los Ángeles.

De acuerdo con información preliminar, la víctima se desplazaba desde el municipio de Talanga hacia la capital cuando impactó contra otro vehículo de mayor tamaño.