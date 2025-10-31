Así quedó un turismo atrapado bajo camión en bulevar Fuerzas Armadas

Un brutal accidente se registró la mañana de este viernes en el bulevar Fuerzas Armadas (FF AA), a la altura de la colonia 21 de febrero, frente al parque La Amistad.
Un vehículo tipo turismo de color gris quedó atascado debajo de un camión de carga pesada, lo que ocasionó daños irreversibles para el automotor.
Un camión que cargaba botellones de agua también resultó afectado por el incidente, su vidrio frontal se quebró y el producto que almacenaba quedó tirado en medio de la vía.
Relatos de algunas personas que observaron el accidente dicen que "un bus rapidito se detuvo frente al camión y esto ocasionó el accidente".
A raíz del incidente, la zona se convirtió en un caos vehicular. Largas filas de automotores se mantuvieron paralizados por un largo tiempo.
Personas que se encontraban en el lugar trataron de auxiliar a los conductores de los tres vehículos afectados y revisar que todo estuviera con bien.
Los conductores de motocicleta fueron los únicos que pudieron avanzar en la fila, ya que circularon por aceras o los pequeños espacios que había en medio de los vehículos accidentados.
Las autoridades policiales iniciarán una investigación para determinar la razón o el culpable de haber causado el accidente de tránsito.
Elementos de la Cruz Roja Hondureña llegaron al lugar para atender a los implicados que sufrieron heridas por el impacto de los vehículos.
Conductores que se percataron del incidente antes de salir de sus hogares tomaron rutas alternas para evitar el infernal tráfico que se vivía en la zona.