A cuatro se eleva el número de muertos en Siguatepeque por accidente; van 1,827 decesos

Tegucigalpa, Honduras.- La cifra de personas fallecidas por accidentes de tránsito en Honduras continúa en aumento. De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en lo que va de 2025 se contabilizan 1,827 muertes a causa de percances viales en el país. En ese contexto, este lunes se confirmó que cuatro personas murieron tras un accidente ocurrido en la carretera CA-5, a la altura de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua, luego de que una de las víctimas falleciera mientras recibía atención médica.

El hecho involucró a un vehículo tipo paila, en el que viajaban siete personas junto a sacos de café que eran transportados desde Comayagua hacia Siguatepeque para su comercialización. Durante el recorrido, el automotor habría salido de la vía tras un aparente despiste del conductor, provocando que volcara de manera violenta. En el lugar del accidente perdió la vida Andrés Chicas, de 47 años, mientras que los otros ocupantes resultaron con diversas lesiones y fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial de la zona. Posteriormente, debido a la severidad de las heridas, cuatro de los heridos fueron remitidos al Hospital Escuela, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Pablo Ramírez (47 años), Marlon Maldonado (27) y María Celeste Pachucho (15).