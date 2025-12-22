Matan a DJ y socio de un centro nocturno en Río de Piedras

San Pedro Sula, Honduras.- La violencia volvió a golpear la ciudad de San Pedro Sula la noche del domingo, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos en el sector de Río de Piedras. El fallecido fue identificado como Luis Fernando Vásquez Obregón, de 31 años, cuyo cuerpo fue localizado dentro de un vehículo Ford F-150 estacionado en la zona. Al momento del hallazgo, ya no presentaba signos vitales.

Según los primeros informes recabados en el lugar, la víctima habría recibido múltiples disparos, contabilizándose aproximadamente diez impactos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte de manera inmediata. Personas cercanas indicaron que Vásquez Obregón se dedicaba al ámbito musical como DJ y también formaba parte de la sociedad de un centro nocturno en la ciudad. Asimismo, se informó que residía en el sector de Villas del Campo. Hasta ahora, las autoridades no han establecido las causas del ataque ni han confirmado la captura de sospechosos vinculados al crimen.