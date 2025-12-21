Un muerto y varios heridos deja accidente en la CA-5 a la altura de Siguatepeque

Elementos del Cuerpo de Bomberos se trasladaron de inmediato al lugar para auxiliar a las víctimas que quedaron atrapadas entre el amasijo de hierro.

Siguatepeque, Comayagua.- Una nueva tragedia vial cobró la vida de una persona y dejo a tres gravemente heridos en la carretera CA-5 este domingo, luego de que un vehículo protagonizara un aparatoso volcamiento en las cercanías de Siguatepeque.

El comandante de los Bomberos en Siguatepeque informó que, pese a los esfuerzos de reanimación, una de las personas ya no presentaba signos vitales al momento de ser rescatada.

"Atendimos el llamado de emergencia por un volcamiento de alto impacto. Lamentablemente, confirmamos el deceso de un ciudadano en el lugar, mientras que los heridos fueron estabilizados y trasladados de urgencia a un centro hospitalario", detalló el jefe bomberil.

La identidad de la víctima mortal responde al nombre de Andrés Chicas Alvarado de 80 años, según información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos en Siguatepeque.