  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a hondureño solicitado en extradición por EE UU en San Antonio de Oriente

La Policía Nacional envió agentes encubiertos hasta el municipio de San Antonio de Oriente, donde se llevó a cabo la captura del individuo

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 13:19
Capturan a hondureño solicitado en extradición por EE UU en San Antonio de Oriente

La captura se llevó a cabo en el municipio de San Antonio de Oriente, en el departamento de Francisco Morazán, tras un constante seguimiento de las autoridades policiales.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.— La Policía Nacional (PN) capturó a un hondureño este domingo — 21 de diciembre— solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos.

El detenido responde al nombre de Zacarías Antonio Antúnez Carías, de 48 años y originario del departamento de Olancho, quien es acusado de haber cometido el delito de asesinato.

La captura se llevó a cabo en el municipio de San Antonio de Oriente, en el departamento de Francisco Morazán, tras un constante seguimiento de las autoridades policiales.

Nicaragua entrega a Honduras a extraditable solicitado por narcotráfico

De acuerdo con la información preliminar, agentes encubiertos fueron enviados hasta San Antonio de Oriente para darle seguimiento al acusado y finalmente lograr su captura.

El hombre fue trasladado, bajo fuerte resguardo policial y en un vehículo Black Mamba, hasta las instalaciones del Comando Los Cobras de la Policía Nacional.

Las autoridades informaron que, en las próximas horas, será llevado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presentado ante un juez natural, donde se determinará el proceso legal que seguirá.

Capturan en Guatemala a hondureño extraditable requerido en EEUU por narcotráfico

El detenido se suma a la larga lista de hondureños que han sido solicitados en extradición por la justicia estadounidense, debido a delitos vinculados con el asesinato y tráfico de drogas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias