Capturan a hondureño solicitado en extradición por EE UU en San Antonio de Oriente

Tegucigalpa, Honduras.— La Policía Nacional (PN) capturó a un hondureño este domingo — 21 de diciembre— solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos.

El detenido responde al nombre de Zacarías Antonio Antúnez Carías, de 48 años y originario del departamento de Olancho, quien es acusado de haber cometido el delito de asesinato.

La captura se llevó a cabo en el municipio de San Antonio de Oriente, en el departamento de Francisco Morazán, tras un constante seguimiento de las autoridades policiales.