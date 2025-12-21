Capturan a hondureño solicitado en extradición por EE UU en San Antonio de Oriente

Tegucigalpa, Honduras.— La Policía Nacional (PN) capturó a un hondureño este domingo — 21 de diciembre— solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos.
El detenido responde al nombre de Zacarías Antonio Antúnez Carías, de 48 años y originario del departamento de Olancho, quien es acusado de haber cometido el delito de asesinato.
La captura se llevó a cabo en el municipio de San Antonio de Oriente, en el departamento de Francisco Morazán, tras un constante seguimiento de las autoridades policiales.
De acuerdo con la información preliminar, agentes encubiertos fueron enviados hasta San Antonio de Oriente para darle seguimiento al acusado y finalmente lograr su captura.
El hombre fue trasladado, bajo fuerte resguardo policial y en un vehículo Black Mamba, hasta las instalaciones del Comando Los Cobras de la Policía Nacional.
Las autoridades informaron que, en las próximas horas, será llevado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presentado ante un juez natural, donde se determinará el proceso legal que seguirá.
El detenido se suma a la larga lista de hondureños que han sido solicitados en extradición por la justicia estadounidense, debido a delitos vinculados con el asesinato y tráfico de drogas.