Nick Reiner es acusado formalmente de asesinar a sus padres, el director Rob Reiner y Michele Reiner

El hijo del cineasta enfrenta dos cargos de homicidio que podrían conllevar cadena perpetua sin libertad condicional

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 15:18
Nick Reiner acusado de asesinar a sus padres, el director Rob Reiner y Michele Reiner.

Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Nick Reiner, de 32 años, ha sido formalmente acusado de dos cargos de homicidio por la muerte de sus padres, el director Rob Reiner y su esposa Michele Reiner, según anunció este martes el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Los cargos conllevan una sentencia máxima de cadena perpetua sin libertad condicional o pena de muerte. "Procesar estos casos que involucran a miembros de la familia son algunos de los casos más desgarradores y desafiantes que enfrenta esta oficina debido a la naturaleza íntima y a menudo brutal de los crímenes involucrados", declaró Hochman en conferencia de prensa.

Detención y situación procesal

Nick Reiner fue arrestado el domingo por la noche y fichado el lunes por la mañana bajo sospecha de asesinato. Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Twin Towers de Los Ángeles.

¿Degollados por su hijo?: lo que se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michel Singer

Aunque estaba prevista su comparecencia inicial ante el tribunal este martes, el acusado no fue trasladado desde la prisión. Su abogado, Alan Jackson, informó a los periodistas que su cliente no había sido "autorizado médicamente" para ser llevado al juzgado.

Jackson, ex fiscal del condado de Los Ángeles que en su momento se postuló para fiscal del distrito, ha representado a varios acusados de alto perfil, entre ellos Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Karen Read.

Como fiscal, obtuvo un veredicto de culpabilidad contra Phil Spector por el asesinato de Lana Clarkson.


Los hechos

Rob y Michele Reiner fueron encontrados sin vida en el interior de su residencia en Brentwood el domingo por la tarde, aproximadamente a las 3:40 p.m.

Según los reportes, ambos habrían sido apuñalados hasta la muerte. El Departamento de Policía de Los Ángeles indicó en su momento que las muertes se investigaban como homicidio.

¿Rob Reiner y su hijo discutieron en una fiesta antes de su muerte?

Nick Reiner había hablado públicamente en el pasado sobre sus problemas con las adicciones y la falta de vivienda. En 2015 coescribió la película "Being Charlie", dirigida por su padre Rob, basada en sus propias experiencias.


Hollywood de luto

La muerte de Rob y Michele Reiner conmocionó a Hollywood el domingo por la noche. Hijo del comediante y guionista Carl Reiner, Rob Reiner alcanzó inicialmente la fama por interpretar a Meathead en la popular serie "All in the Family".

Posteriormente dirigió películas emblemáticas como "Stand by Me", "This Is Spinal Tap", "Cuando Harry encontró a Sally" y "Algunos hombres buenos", entre otras.

Christopher Guest, protagonista de "This Is Spinal Tap", y su esposa Jamie Lee Curtis expresaron su pesar en un comunicado conjunto: "Christopher y yo estamos entumecidos, tristes y conmocionados por las muertes violentas y trágicas de nuestros queridos amigos Rob y Michelle Singer Reiner y nuestro ÚNICO enfoque y preocupación ahora es para sus hijos y familias inmediatas y ofreceremos todo el apoyo posible para ayudarlos".

La pareja añadió: "Habrá mucho tiempo después para discutir las vidas creativas que compartimos y el gran impacto político y social que ambos tuvieron en la industria del entretenimiento, el desarrollo de la primera infancia, la lucha por el matrimonio gay y su cuidado global por un mundo en crisis. Hemos perdido grandes amigos. Por favor, dennos tiempo para llorar".

