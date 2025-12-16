  1. Inicio
Problemas de drogadicción, la lucha de Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner

Nick Reiner luchó por varios años contra las drogas, estuvo varias veces en proceso de rehabilitación e incluso vivió en la calle debido a sus adicciones

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 14:55
1 de 12

Nick Reiner nació el 14 de septiembre de 1993 y es el segund0 de los tres hijos que tuvo Rob y Michele Reiner.

Foto: Instgagram/@michelereiner
2 de 12

Nick Reiner, el hijo mediano del director Rob Reiner y su esposa Michele, presunto sospechoso del asesinato de la pareja, sufrió por su adicción a las drogas desde adolescente, algo que reflejó como coguionista del filme 'Being Charlie', dirigido por su padre.

 Foto: Instgagram/@michelereiner
3 de 12

El escritor de 32 años fue arrestado por la Policía de Los Ángeles y se encuentra detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros penitenciarios en línea.

 Foto: Instgagram/@michelereiner
4 de 12

Antes de ser considerado como sospechoso de la muerte de sus padres, Nick Reiner había hablado abiertamente de su batalla con la adicción y cómo vivió en las calles.

 Foto: Instgagram/@michelereiner
5 de 12

"Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas. Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada agradable", dijo en una entrevista a People en 2016.

 Foto: Instgagram/@michelereiner
6 de 12

Durante sus años de drogadicción no tuvo una conexión real con su padre hasta que participó en la producción "Being Charlie", - que narra la historia de un joven de 18 años adicto a los narcóticos y la relación con su famoso padre - el joven Reiner se inspiró en sus experiencias y en sus 17 visitas a centros de rehabilitación desde los 15 años.

 Foto: Instgagram/@michelereiner
7 de 12

Amigos de la familia declararon al periódico Los Angeles Times que Reiner y su hijo Nick discutieron el sábado por la noche en una fiesta en casa de Conan O'Brien y que muchas personas notaron que el hijo del cineasta se comportaba de forma extraña en la fiesta.

 Foto: Instgagram/@michelereiner
8 de 12

Aunque en un momento tuvieron problemas, Nick siempre fue apoyado por sus padres en su adicción a las drogas.

Foto: Instgagram/@michelereiner
9 de 12

Nick acompañaba a sus padre a los eventos de alfombras rojas mientras luchaba contra las adicciones.

Foto: Instgagram/@michelereiner
10 de 12

Nick Reiner fue detenido seis horas después de haber asesinado a sus padres de varias puñaladas.

Foto: Instgagram/@michelereiner
11 de 12

Fue la hermana menor de Nick quien avisó a la policía tras encontrar los cuerpos de sus padres en el interior de su vivienda

 Foto: Instgagram/@michelereiner
12 de 12

Hasta el momento se desconocen los motivos por lo que Nick asesinó a Michele y Rob Reiner.

Foto: Instgagram/@michelereiner
