¿Por qué destituyeron a Miss Finlandia 2025? La foto que le costó la corona a Sarah Dzafce

La organización de Miss Finlandia ha revocado el título de Sarah Dzafce, de 22 años, tras la difusión de una imagen en redes sociales que fue interpretada como un gesto racista.
La decisión, anunciada el 14 de diciembre, se produjo meses después de su coronación en septiembre y generó debate sobre la responsabilidad de las reinas de belleza en plataformas digitales.
La fotografía en cuestión mostraba a Dzafce realizando un gesto facial que imitaba rasgos asiáticos, acompañada del texto en finés "Kiinalaisen kaa syömäs" (comiendo con un chino).
Aunque la publicación no fue realizada directamente por la entonces Miss Finlandia, sino por una tercera persona en una plataforma anónima, el contenido desató una ola de críticas que cuestionaron su permanencia en el cargo.
La polémica se intensificó por el momento en que resurgió la imagen: semanas después de su coronación y en vísperas de compromisos internacionales vinculados al certamen.
El 8 de diciembre, Dzafce emitió una disculpa pública a través de Instagram. "Entiendo completamente que mis acciones han causado malestar en muchas personas y lo lamento profundamente", expresó.
La joven explicó que el gesto captado correspondía a un momento en el que se masajeaba las sienes debido a un dolor de cabeza, y aclaró que no fue ella quien añadió el texto ni quien publicó originalmente la imagen.
"Quiero disculparme especialmente con aquellos que se han visto personalmente afectados por esta situación. Esa no era mi intención de ninguna manera", agregó en su mensaje.
Sin embargo, la organización consideró que el impacto del contenido ya había vulnerado los principios fundamentales del certamen, independientemente de la intención original.
En un comunicado oficial, la Organización Miss Finlandia fue categórica respecto a su posición. "La Organización Miss Finlandia declara clara e inequívocamente que no aceptamos el racismo ni ningún tipo de comportamiento discriminatorio. Lamentamos profundamente la ofensa y la angustia causadas por la conducta de nuestra representante (...) Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas", señalaron.
El certamen, con más de 90 años de historia, fundamentó su decisión en los valores de respeto, igualdad, responsabilidad y dignidad humana que rigen el título. Sunneva Sjögrén, CEO de la organización, explicó que "las condiciones requeridas para cumplir con las responsabilidades de Miss Finlandia ya no se cumplían, y el título fue retirado formalmente".
Ese mismo 14 de diciembre, durante una rueda de prensa, Tara Lehtonen, de 25 años y primera finalista del certamen, fue nombrada oficialmente como Miss Finlandia 2025.