¿Qué le pasó a Yolanda Andrade? Conductora es hospitalizada por recaída

La presentadora Yolanda Andrade ha sido ingresada nuevamente en un centro hospitalario durante el fin de semana, según informó el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De Primera mano de Imagen Televisión.
"Lamentablemente les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya tiene un par de días", declaró Infante este lunes por la tarde. El comunicador agregó que la conductora habría experimentado "una recaída de su enfermedad", aunque se espera confirmación oficial por parte de Marilé Andrade, hermana de la presentadora.
La hospitalización representa un retroceso en el estado de salud de Andrade, quien en semanas recientes había mostrado señales de recuperación.
La conductora había retomado sus actividades profesionales al frente del programa MoJoe, que comparte con Montserrat Oliver en Unicable, y se le observaba con mayor facilidad para expresarse.
Hace algunos meses, Andrade reveló públicamente que padece dos enfermedades sin cura. "Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces en conclusión, quiere decir médicamente que me puedo morir antes que ustedes", expuso la conductora en una entrevista.
La presentadora explicó que se trata de una condición degenerativa que afectará progresivamente su movilidad y capacidad de habla. "Tengo una enfermedad degenerativa, poco a poco, no voy a poder caminar, ni hablar, etc", manifestó en Telediario.
A pesar del pronóstico, Andrade se ha mostrado agradecida por el respaldo recibido. "Estoy muy contenta y agradecida de tantas muestras de amor que he recibido de muchísima gente, oraciones, y mucho apoyo de mi empresa", señaló en declaraciones previas.
Andrade también reconoció el reencuentro con personas de su pasado: "Hay mucha gente que me abraza y no sabía que me conocía, gente que me regala oraciones, amigos que hace muchos años no aparecían, han aparecido".