¿Quiénes son las estrellas del cine que murieron en 2025?

Siempre es difícil despedirse de quienes se nos van. Pero en el cine -como en la literatura, la música, la pintura o el arte en general- nadie muere del todo. ¿Qué actores fallecieron en el 2025?
Peter Greene, actor estadounidense recordado por su papel como el villano Zed en Pulp Fiction, falleció a los 60 años el 13 de diciembre de 2025. El intérprete murió en su residencia de Nueva York, según confirmó su representante, Gregg Edwards. Hasta ahora no se ha informado la causa de su muerte.
Originario de Londres, Inglaterra, de 87 años, recordado como el villano General Zod en las películas originales de 'Superman, Terence Stamp, falleció el 17 de agosto según lo informó su familia. El artista deja "una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años", declararon sus allegados en un comunicado.
El 15 de enero, nos dejó David Lynch (78 años), el polifacético cineasta estadounidense de un enfisema pulmonar. Lynch fue el director que revolucionó el cine con títulos como ‘Terciopelo azul’, 'El hombre elefante' o 'Mulholland Drive', y la televisión con la inolvidable y ya mítica ‘Twin Peaks’, serie tan onírica como perturbadora, al más puro estilo Lynch, con el que mantuvo en vilo al público de medio mundo.
Gene Hackman (95), actor estadounidense y leyenda de Hollywood, por su versatilidad y talento, murió el 18 de febrero. Hackman había sido hallado muerto en su mansión de Santa Fe (Nuevo México) junto al cadáver de su esposa fallecida una semana antes. El actor, padecía de problemas cardíacos y alzhéimer en estado avanzado, destacó por interpretar desde policías duros en The French Connection, a villanos en Superman.
Robert Redford (89) falleció el 16 de septiembre, fue el fundador del Festival de Cine de Sundance y ganador de dos Oscars: uno por Gente corriente(1981) y otro honorífico en 2002.
El 11 de octubre, otra estrella de la gran pantalla Diane Keaton (79), actriz por igual de comedias y dramas, nos dejó tras más de 50 años de carrera. Keaton nos deleitó con papeles memorables y su fino humor. Saltó a la fama en los setenta con El Padrino, interpretando a la segunda esposa de Michael Corleone.
Con más de 150 películas el 23 de septiembre, cerró sus bellísimos ojos para siempre otro mito del celuloide, Claudia Cardinale (87) 'la novia de Italia', una de las grandes damas del cine italiano y europeo de las décadas de los 60 y 70.
El 16, falleció Yolanda Montes, (93) la legendaria Tongolele, actriz y bailarina del cine de oro mexicano, impuso un baile exótico como forma de arte, con el que se convirtió en un símbolo de sensualidad.
También a los 78 años, nos dejó, el 30 de enero, Marianne Faithfull, cantante y actriz británica, quien fuera musa de los Rolling Stones, pareja de Mick Jagger (1966-1970) e icono de la moda de los 60-70, que protagonizó títulos como 'La chica de la motocicleta'.