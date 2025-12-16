¿Quiénes son las estrellas del cine que murieron en 2025?

El 15 de enero, nos dejó David Lynch (78 años), el polifacético cineasta estadounidense de un enfisema pulmonar. Lynch fue el director que revolucionó el cine con títulos como ‘Terciopelo azul’, 'El hombre elefante' o 'Mulholland Drive', y la televisión con la inolvidable y ya mítica ‘Twin Peaks’, serie tan onírica como perturbadora, al más puro estilo Lynch, con el que mantuvo en vilo al público de medio mundo.