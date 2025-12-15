  1. Inicio
Estas son las 10 mejores películas del año, según la crítica

El cine de 2025 deja un puñado de obras maestras y unos cuantos títulos a reivindicar. Aquí, una lista subjetiva, sin un orden específico

  • Actualizado: 15 de diciembre de 2025 a las 14:31
En retrospectiva, 2025 planteó varias preguntas para los cinéfilos asiduos. ¿Demostró Sinners que aún hay audiencia para historias originales? ¿Cómo transformaría el Superman de Gunn el universo DC? —y otras más banales, como: ¿Brad Pitt realmente conducía en “F1”?

 Foto: Instagram
Fue un año excepcional para la industria. Entre festivales y estrenos en streaming, fácilmente la crítica especializada pudo haber duplicado la selección de las mejores películas.

Foto: Instagram
Las menciones especiales incluyen Blue Moon, “F1”, One to One: John & Yoko, My Undesirable Friends, The Secret Agent, Bugonia y The Voice of Hind Rajab, entre otras.

 Foto: Instagram
Autores consagrados recordaron su valía, mientras que debutantes lanzaron “películas sensacionales” que labraron el futuro de la meca.

Foto: Instagram
Obtuvimos dos historias sobre la creación de obras maestras separadas por siglos. La diversidad de géneros y estilos fue perceptible, desde dramas íntimos hasta obras visuales ambiciosas. Por cada decepción, hubo dos o tres trabajos reseñables. Estos 10 títulos están entre los más alabados del año

 Foto: Instagram
WEAPONS. Zach CreggerLa historia de la desaparición de 17 niños logró estremecer. Al combinar varias perspectivas —una maestra (Julia Garner), un estudiante (Cary Christopher) y un padre (Josh Brolin)—, la película juega con los espectadores como un gato con un ratón. Una película de terror que sabe dar en el blanco.

 Foto: Instagram
EDDINGTON. El sueño febril de Ari Aster sobre la carnicería estadounidense fue una de las películas más divisivas de 2025. Este western moderno enfrenta a un sheriff y un alcalde en un pueblo de Nuevo México, transformándose de parodia a thriller conspirativo que refleja la polarización del país.

 Foto: Instagram
FRANKENSTEIN. Guillermo del ToroEl cineasta mexicano finalmente lleva a la pantalla su versión del clásico de Mary Shelley, combinando elegancia y emoción, ternura y perversión. La historia explora la soledad y los ciclos de mala crianza. Jacob Elordi ofrece una interpretación sorprendentemente comprensiva, entre inocente y vengativa.

 Foto: Instagram
MARTY SUPREMO. El cineasta reinventa el cine deportivo con Marty Supremo, un “Rocky” de ping-pong visto como un ataque de pánico de dos horas. Timothée Chalamet brilla como Marty Mauser, campeón de tenis de mesa que lucha por la revancha con su rival japonés, egoísta y decidido, quemando puentes en el camino.

 Foto: Instagram
EDÉN. Ron HowardLa estelar “Edén”, de Ron Howard, presenta actuaciones arriesgadas de Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney y Daniel Brühl en un thriller de supervivencia que supera la ficción, basado en hechos reales, sobre colonos europeos que buscan una nueva vida en una isla deshabitada.

 Foto: Instagram
HAMNET. Chloé Zhao adapta la novela de Maggie O’Farrell sobre la muerte del hijo de William y Agnes Shakespeare, inspirando Hamlet. Paul Mescal interpreta a un Shakespeare intenso, Jacobi Jupe brilla como Hamnet, y Jessie Buckley entrega la actuación que impulsa esta emotiva historia de pérdida y catarsis.

Foto: Instagram
SINNERS. Ryan CooglerNo hubo mayor explosión de alegría en la pantalla este año que la escena de baile en el thriller de acción Sinners, de Ryan Coogler. La película transita libremente entre géneros
—vampiros, drama histórico y musical— mientras Michael B. Jordan interpreta a los gemelos Smoke y Stack.

Foto: Instagram
GOOD BOY. Ben LeonbergGood Boy tiene una de las premisas cinematográficas más originales de todos los tiempos: una película slasher donde la “última chica” es un perro, y toda la historia se cuenta desde la perspectiva del can. Un concepto brillante, aunque difícil de comunicar en una sola imagen, según la crítica.

Foto: Instagram
TOGETHER. Michael ShanksLa cinta de terror corporal Together, de Dave Franco y Alison Brie, recaudó 32 millones de dólares en taquilla. La pareja interpreta a un matrimonio cuya mudanza de la ciudad da un giro aterrador cuando sus cuerpos empiezan a fusionarse. Según la reseña de Variety, “es una película de viaje ácido exagerado”.

Foto: Instagram
