Arian S. Cartaya, el caballero Rich que conquistó a todos en It: Welcome to Derry

Arian S. Cartaya es un joven actor estadounidense de ascendencia cubana que dio el gran salto a la conversación global gracias a su papel como Rich Santos en It: Welcome to Derry. ¿Qué más sabe sobre él?
Su carisma natural, sensibilidad en pantalla y facilidad para conectar con el público lo convirtieron rápidamente en uno de los rostros más queridos desde el inicio de la serie.
Su actuación destacó por transmitir inocencia, valentía y vulnerabilidad, algo difícil incluso para actores adultos.
Su historia se siente muy humana en medio del terror de Derry. Además, es el mejor amigo de Will Hanlon.
Tiene un crush importante con Marge Truman, lo que añade una capa emocional a su arco narrativo. De hecho, en uno de los momentos más emotivos y trágicos de la temporada, se sacrifica para salvarla durante el siniestro del Black Spot, lo que lo posiciona como un héroe inolvidable para los fans.
Ricardo “Rich” Santos es un niño de unos 13 años de edad, de origen cubano-americano, con una personalidad amigable, ingeniosa y curiosa.
Tras el final de la temporada, muchos espectadores comenzaron a buscar quién era el actor detrás del personaje, impulsando su popularidad en redes y medios.
Arian proyecta una imagen fresca, auténtica y cercana, lejos del estereotipo de “niño estrella forzado”. Su estilo fuera de pantalla es sencillo y juvenil, algo que conecta bien con audiencias jóvenes.
Productores y fans ya lo ven como un actor con potencial para crecer hacia papeles más complejos en cine y streaming. Apenas concluye esta primera entrega de It: Welcome to Derry, los seguidores que Arian conquistó están a la espera de que su nombre se anuncie en un nuevo proyecto.
Tras It: Welcome to Derry, Arian queda en el radar de la industria como: un actor infantil que supo cargar con peso emocional real y un rostro nuevo con capacidad de evolucionar hacia roles adolescentes y adultos.
Como antecedente, se sabe que comenzó a actuar alrededor de 2021, con un cortometraje llamado "Un pequeño corte". También tuvo papeles en series como "Gordita Chronicles", "Juego de mentiras" y Bad Monkey.
Arian S. Cartaya es, sin duda, un rostro nuevo que promete crecer y consolidarse como actor. Además, no sería extraño conocer más de su faceta musical, debido a que desde muy pequeño ha mostrado amor por la música.
Hace un par de años tuvo la oportunidad de conocer a Bad Bunny, a quien describió como "su artista favorito" en aquel entonces.
Con It: Welcome to Derry, Arian S. Cartaya no solo ganó visibilidad, sino también el reconocimiento del público que ya sigue de cerca sus próximos pasos.