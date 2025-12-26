Ingresan tres personas más con quemaduras por pólvora al Mario Catarino Rivas en SPS

San Pedro Sula, Honduras.-Autoridades del hospital Mario Catarino Rivas informó que tres personas más fueron ingresadas en las últimas horas con quemaduras provocadas por pólvora, elevando a 17 el total de afectados durante las celebraciones de Navidad en la ciudad.
De acuerdo con el último reporte médico, entre los nuevos pacientes lesionados se encuentran dos menores de edad y un adulto.
Uno de los niños presenta quemaduras en el rostro, mientras que el segundo sufrió daños en los ojos a causa de la manipulación de artefactos pirotécnicos.
En el caso del adulto, las autoridades sanitarias detallaron que perdió parcialmente un dedo, como resultado del estallido de pólvora.
Con estos ingresos, San Pedro Sula suma al menos 17 personas lesionadas entre la noche del 24 de diciembre y el transcurso del 25, en incidentes relacionados con el uso de pólvora.
La mayoría de los pacientes han sido atendidos en el hospital Mario Catarino Rivas y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde permanecen bajo observación médica.
Cabe destacar que, el informe fue actualizado hasta las 9:00 de la noche del jueves 25 de diciembre, por lo que, no se descarta que la cifra de heridos haya incrementado durante la madrugada y la mañana de este viernes.
Las autoridades hospitalarias realizaron un llamado a la ciudadanía a tener precaución con este tipo de juegos pirotécnicos y evitar que menores tengan contacto directo y sin supervisión.