Ingresan tres personas más con quemaduras por pólvora al Mario Catarino Rivas en SPS

San Pedro Sula, Honduras.-Autoridades del hospital Mario Catarino Rivas informó que tres personas más fueron ingresadas en las últimas horas con quemaduras provocadas por pólvora, elevando a 17 el total de afectados durante las celebraciones de Navidad en la ciudad.

De acuerdo con el último reporte médico, entre los nuevos pacientes lesionados se encuentran dos menores de edad y un adulto.

Uno de los niños presenta quemaduras en el rostro, mientras que el segundo sufrió daños en los ojos a causa de la manipulación de artefactos pirotécnicos.