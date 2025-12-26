  1. Inicio
  2. · Honduras

Ingresan tres personas más con quemaduras por pólvora al Mario Catarino Rivas en SPS

El hospital Mario Catarino Rivas confirmó tres nuevos ingresos, entre ellos dos menores de edad, tras la manipulación de pólvora entre el 24 y 25 de diciembre

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 07:50
Ingresan tres personas más con quemaduras por pólvora al Mario Catarino Rivas en SPS

Personal médico del hospital Mario Catarino Rivas atiende a pacientes con quemaduras provocadas por pólvora durante las festividades navideñas.

 Foto: EL HERALDO

San Pedro Sula, Honduras.-Autoridades del hospital Mario Catarino Rivas informó que tres personas más fueron ingresadas en las últimas horas con quemaduras provocadas por pólvora, elevando a 17 el total de afectados durante las celebraciones de Navidad en la ciudad.

De acuerdo con el último reporte médico, entre los nuevos pacientes lesionados se encuentran dos menores de edad y un adulto.

Uno de los niños presenta quemaduras en el rostro, mientras que el segundo sufrió daños en los ojos a causa de la manipulación de artefactos pirotécnicos.

Cuatro niños resultaron quemados por el uso indebido de pólvora en Navidad

En el caso del adulto, las autoridades sanitarias detallaron que perdió parcialmente un dedo, como resultado del estallido de pólvora.

Con estos ingresos, San Pedro Sula suma al menos 17 personas lesionadas entre la noche del 24 de diciembre y el transcurso del 25, en incidentes relacionados con el uso de pólvora.

La mayoría de los pacientes han sido atendidos en el hospital Mario Catarino Rivas y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde permanecen bajo observación médica.

Ingresan dos menores con quemaduras por pólvora al Centro del Niño Quemado

Cabe destacar que, el informe fue actualizado hasta las 9:00 de la noche del jueves 25 de diciembre, por lo que, no se descarta que la cifra de heridos haya incrementado durante la madrugada y la mañana de este viernes.

Las autoridades hospitalarias realizaron un llamado a la ciudadanía a tener precaución con este tipo de juegos pirotécnicos y evitar que menores tengan contacto directo y sin supervisión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias