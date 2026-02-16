Poder Judicial advierte riesgo a su independencia por reforma discutida en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial expresó este lunes su preocupación por el proyecto de decreto que reforma el artículo 3 transitorio del Decreto 282-2010, actualmente en trámite legislativo y que ya fue discutido en primer debate en el Congreso Nacional.
A través de un comunicado, la presidencia del Poder Judicial afirmó que comparece con “respeto institucional” y con el propósito de defender el orden constitucional, la estabilidad institucional y el derecho de la ciudadanía a una justicia pronta, imparcial y eficaz.
Aunque deja claro que respeta plenamente la potestad legislativa del Congreso Nacional para crear, reformar y derogar leyes. No obstante, advirtió que la función legislativa tiene límites constitucionales cuando una reforma impacta directamente la independencia y autonomía de otro Poder del Estado. Citando el artículo 4 de la Constitución de la República, recordó que los poderes del Estado son complementarios e independientes, sin relaciones de subordinación, y subrayó que la independencia judicial es un principio esencial del Estado de derecho.
El Poder Judicial alertó que el texto en discusión representa riesgos jurídicos, operativos e institucionales que podrían afectar gravemente su independencia y funcionamiento efectivo. Entre los señalamientos, indicó que la redacción del dictamen, al plantear “devolver facultades al Pleno”, genera ambigüedad sobre competencias, niveles de decisión y responsabilidades.
El @PJdeHonduras advierte que el Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 3 del Decreto 282-2010 representa riesgos jurídicos, operativos e institucionales que afectan independencia del Poder Judicial y hace un llamado respetuoso al@hn_congreso a instalar una Mesa Técnica...
También advirtió que trasladar decisiones de personal y disciplina a un órgano colegiado de quince magistrados, con exigencias de mayoría para su validez, podría crear cuellos de botella y retrasos en funciones administrativas, además de comprometer la imparcialidad y las garantías del derecho de impugnación.
En el comunicado se señala además que concentrar la decisión y revisión en el pleno de la Corte Suprema de Justicia podría deteriorar la apariencia y garantía de imparcialidad, en el marco de los estándares constitucionales y convencionales en materia de independencia judicial.
Ante este escenario, el Poder Judicial hizo un llamado a las y los diputados para redirigir los esfuerzos hacia “una verdadera solución de Estado” y solicitó suspender la aprobación definitiva del proyecto hasta concluir una revisión técnica-jurídica integral. Además, pidió instalar de inmediato una mesa técnica interinstitucional con participación del Congreso Nacional, el Poder Judicial y especialistas en derecho constitucional y administrativo.
Finalmente, la institución reiteró su disposición al diálogo y a la transparencia, pero advirtió que no puede acompañar una aprobación acelerada de una reforma con riesgos estructurales no resueltos, al considerar que ello comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad democrática del país.