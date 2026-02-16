Poder Judicial advierte riesgo a su independencia por reforma discutida en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial expresó este lunes su preocupación por el proyecto de decreto que reforma el artículo 3 transitorio del Decreto 282-2010, actualmente en trámite legislativo y que ya fue discutido en primer debate en el Congreso Nacional.

A través de un comunicado, la presidencia del Poder Judicial afirmó que comparece con “respeto institucional” y con el propósito de defender el orden constitucional, la estabilidad institucional y el derecho de la ciudadanía a una justicia pronta, imparcial y eficaz.

Aunque deja claro que respeta plenamente la potestad legislativa del Congreso Nacional para crear, reformar y derogar leyes. No obstante, advirtió que la función legislativa tiene límites constitucionales cuando una reforma impacta directamente la independencia y autonomía de otro Poder del Estado. Citando el artículo 4 de la Constitución de la República, recordó que los poderes del Estado son complementarios e independientes, sin relaciones de subordinación, y subrayó que la independencia judicial es un principio esencial del Estado de derecho.