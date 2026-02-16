Cortes de energía eléctrica en Honduras este martes 17 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que, por trabajos de mantenimiento general del circuito, habrá cortes de energía en varios puntos de Honduras. Las cuadrillas de la ENEE ejecutarán las labores desde las 9:00 de la mañana en algunos sectores y hasta las 3:00 de la tarde en otros.

Siguatepeque de 8:15 am a 2:25 pm

Hospital Policlínico, ciudad de Siguatepeque, El Zapote, Birichiche, Loma Larga, Santa Rosa, Los Hornos, Pozo Hondo; barrio El Carmen, Macaruya, barrio Santa Martha, barrio Zaragoza, La Carretera, Potrerillos, El Achiote, Buenos Aires #2, Buena Vista, desvío a La Esperanza, Don Tiki, Granja D’Elia, Mall Uniplaza, Wendy’s, Texaco Valeriano, Granjas Cargill y alrededores.

Pavana de 9:00 a 11:00 am

El Nance, Tapatoca Centro, Tapatoca Río, aldea El Espinal, Esquimay, aldea San Felipe, El Tablado, Pespire, Ojo de Agua, Central Hidroeléctrica Nacaome y parte de las aldeas de La Venta: El Rebalse, Los Higueros, Cerro El Diablo, La Rampla, Nueva Esperanza, El Portillo, colonia Nuevo Amanecer, San Antonio de Flores, Las Cañas, Los Jícaros, Piedra Gorda, El Zapote, El Llano, Cerro Grande, El Paso Real, aldea Moramulca, Las Minas, San José, Las Marías, La Joya, Macuelizo, Coraicito, Las Lajas, Las Crucitas, Corral Viejo, Coyolar, Sabana Verde, Los Volcancitos, Moropocay, San Isidro, Las Papayas, El Bajillo, Obrajito, El Chaparral, El Rincón, Vista Hermosa, Buena Vista, La Fortuna, Villa Dolores, Las Uvas, La Quesera, El Rombón, Saca de Agua, San Jorge y zonas aledañas.

Níspero, Santa Bárbara, de 9:00 am a 3:00 pm

Santa Bárbara (Agua Blanquita, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, La Laguna, El Aguacatal, La Zona, Llanos del Conejo, Jilote, Farolito); El Níspero (Nejapa, El Tontolo, El Paraíso, Santa Cruz); La Arada (El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierba Buena, Los Laureles, Los Pases, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcán, Cablotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro, El Dante); Nueva Celilac (Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Jerónimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz, San Antonio); San Nicolás (Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, aldea Los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Resumideros, Las Flores); Atima (Lempa, San Pedrito, San Rafael, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Pacayal, Ceibita, Resumideros, Hierba Buena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo); San Bartolo; El Naranjito (Pompoa); Hidrogeneradora Pencaligue y oficina UTCD. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

San Pedro Sula de 9:00 am a 3:00 pm