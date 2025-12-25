Cuatro niños resultaron quemados por el uso indebido de pólvora en Navidad

Tegucigalpa, Honduras.—La Navidad terminó en quirófanos para al menos cuatro niños en Honduras. Todos ingresaron con quemaduras graves provocadas por artefactos elaborados con pólvora, una práctica que, pese a las advertencias médicas, continúa repitiéndose cada año durante las fiestas de fin de año. Durante la Nochebuena, la Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem) realizó cirugías de emergencia a cuatro menores, informó su presidente y fundador, el doctor Omar Mejía. Las lesiones incluyeron quemaduras profundas, mutilaciones y amputaciones, con daños que, en varios casos, serán permanentes.

Entre los pacientes se encuentra una niña de dos años, con quemaduras severas en el rostro tras el contacto con una luz de bengala, un artefacto comúnmente percibido como inofensivo. También fue ingresada una menor de 13 años, procedente de Comayagua, con quemaduras en los genitales, piernas y brazos provocadas por el uso de chifladores, un tipo de pólvora de bajo costo y fácil acceso. A estos casos se suman dos adolescentes de 17 años, originarios de Valle de Ángeles y Tegucigalpa, quienes sufrieron lesiones graves en ambas manos tras la explosión de cohetes de gran tamaño, conocidos como morteros. Ambos fueron trasladados desde el Hospital Materno Infantil y presentan amputaciones y mutilaciones severas. "Fue una noche extremadamente pesada para el personal médico, pero lo más preocupante es que esta tragedia se repite cada diciembre", lamentó Mejía.

Las edades de los pacientes —2, 13 y 17 años—, señaló, reflejan un patrón de exposición temprana al riesgo, facilitado por la falta de supervisión adulta. Aunque los pacientes no pagan por la atención, el impacto económico es elevado, el cual es cubierto por Fundaniquem, un hospital solidario, que atiende principalmente a niños de familias con recursos limitados. “El costo supera los 50 mil lempiras diarios por paciente. El dinero que se gasta en pólvora podría destinarse a alimentación o necesidades básicas. Las secuelas no se borran y las amputaciones no se reemplazan”, explicó el especialista. Actualmente, la fundación registra cinco niños mutilados, y existe temor de que el número aumente conforme avancen las celebraciones de Año Nuevo.

Más de 450 atenciones a niños por quemaduras

Las cifras anuales confirman que las quemaduras infantiles no son episodios excepcionales. En lo que va de 2025, Fundaniquem ha brindado más de 450 atenciones a menores quemados, por causas que incluyen líquidos calientes, electricidad, flama directa y manipulación de pólvora. Lo que equivale a uno o dos ingresos diarios.