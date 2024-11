Tratamiento para quemaduras por pólvora cuesta unos 30,000 lempiras diarios

7

La cifra subraya un incremento respecto a años anteriores; solo para diciembre de 2022 se reportaron 13 casos, mientras que en diciembre de 2023, más de 20 niños resultaron lesionados por pólvora.

8

Mejía enfatizó la necesidad de que los padres eviten la compra y uso de pólvora en menores, argumentando que los daños sufridos no tienen reparación: “Los dedos, las orejas o genitales no se venden en ningún lado, eso no se adquiere en una casa de repuestos”.

9

También expresó frustración ante el incumplimiento de las ordenanzas municipales diseñadas para prevenir tragedias durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

10

El director hizo un llamado urgente a la conciencia ciudadana: “Piense en esa niñez que está en su casa y que ustedes pueden proteger”.