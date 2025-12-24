Ingresan dos menores con quemaduras por pólvora al Centro del Niño Quemado

Tegucigalpa, Honduras.- A pocas horas de celebrar la Navidad, el Centro Hondureños para el Niño Quemado (Cehniq) reportó en las últimas horas nuevos ingresos de niños con quemaduras. Alfredo Ortiz, portavoz del centro, indicó que de los cuatro menores, dos sufrieron quemaduras por pólvora, se trata de una menor de 13 años, procedente de Santa Bárbara. "Fue llevada al Hospital Mario Catarino Rivas y posteriormente movilizada vía aérea hasta Tegucigalpa por la Fuerza Aérea; la menor sufrió con el 45% de su integridad física con quemaduras profundas de tercer y cuarto grado", explicó.

Ella junto a su madre resultaron con quemaduras graves cuando su casa, que era una cohetería artesanal, se prendió en fuego, a su madre los médicos tuvieron que amputarle una pierna. En horas de la noche ingresaron tres menores, uno procedente de San Esteban, Olancho por quemaduras provocadas por pólvora. El menor de 5 años fue llevado al centro vía terrestres. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Mientras que los otros dos, uno fue procedente de Danlí de dos años tras quemarse con agua caliente y otra menor de 14 años procedente de Francisco Morazán por quemaduras con un escape de motocicleta. Ortiz indicó que los menores se encuentran estables; sin embargo, la menor de 13 años su estado es reservado debido a la severidad de las quemaduras. El portavoz hizo un llamado a la prevención y a los padres a que no les compren pólvora a sus hijos.