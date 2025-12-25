Estrenos: ¿Qué ver en streaming este fin de semana?

Stranger Things 5: Volumen 2 (Netflix - 25 de diciembre): Continuación de la temporada final de la emblemática serie de ciencia ficción y horror ambientada en Hawkins, con los personajes intentando detener la amenaza del Upside Down mientras el misterio se intensifica. El 31 de diciembre se estrena el capítulo final.
Guns Up (Prime Video - 26 de diciembre): Un expolicía y padre de familia, que ha trabajado en secreto para la mafia, ve su vida y la de los suyos amenazada. Cuando un nuevo jefe en la banda se hace con el poder, tendrá una noche para sacarlos de la ciudad. Es protagonizada por Kevin James y Christina Ricci.
Sinners (Prime Video - 26 de diciembre): Tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida. Protagonizada por Michael B. Jordan.
Spider-Man: Across the Multiverse (HBO Max - 27 de diciembre): Tras reencontrarse con Gwen Stacy, el amigable vecindario de Spider-Man de Brooklyn al completo es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con un equipo de Spidermans encargados de proteger su propia existencia. Pero cuando los héroes se enfrentan sobre cómo manejar una nueva amenaza, Miles se encuentra enfrentado a las otras Arañas y debe redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere.
The Strangers: Chapter 2 (Prime Video - 28 de diciembre): De camino a su luna de miel, el vehículo de una pareja se avería, obligándoles a refugiarse en un remoto Airbnb. Al caer la noche, tres desconocidos enmascarados los aterrorizan hasta el amanecer.
"Mi fin de semana perfecto" T2 (Prime Video - 29 de diciembre): Famosos como Chenoa, Anna Ferrer Padilla y Dani Illescas muestran sus fines de semana ideales, lejos de los focos, explorando actividades como helicamping, mercados locales o noches de juegos, revelando su lado más auténtico y personal.
The Naked Gun (Prime Video - 29 de diciembre): El torpe teniente Frank Drebin Jr. intenta resolver un asesinato vinculado a un magnate tecnológico. Mientras investiga, su unidad policial corre peligro de ser cerrada. Con la ayuda de una escritora de crímenes, Frank se verá envuelto en situaciones tan absurdas como explosivas. Reboot de la popular franquicia de comedia "Agárralo como puedas" y la serie de televisión Police Squad!. Protagonizan Liam Neeson y Pamela Anderson.
The Polar Express (Prime Video - 31 de diciembre): En una nevada noche de Navidad, un niño emprende un extraordinario viaje en tren hacia el Polo Norte. A partir de ese momento empieza una aventura que le servirá para conocerse a sí mismo y que le enseñará que la magia puede estar siempre presente en la vida a condición de creer en ella.
Trap House (Prime Video - 31 de diciembre): Un agente de la DEA y su compañero persiguen un peculiar grupo de ladrones: sus propios hijos adolescentes rebeldes, que han empezado a robar a un peligroso cártel, utilizando para ello las tácticas de sus padres y la información de alto secreto.
Together (HBO Max - 31 de diciembre): Una pareja con problemas en su relación se muda al campo, donde descubren una cueva con una fuerza sobrenatural. Al beber agua de la cueva, comienzan a experimentar transformaciones físicas y emocionales que reflejan su codependencia.