Gasolina superior cerrará 2025 por debajo de las 100 lempiras

Tegucigalpa, Honduras.- La tendencia de precios para los derivados del petróleo en la última semana del año es que se mantengan las rebajas en el mercado hondureño. Así lo considera Saraí Silva, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe). En la capital de la República, los precios vigentes son 100.34 lempiras, el galón de gasolina superior de 95 octanos y L91.73 la regular de 91 octanos, de acuerdo con la estructura semanal aprobada el viernes anterior por la Secretaría de Energía (Sen).

El diésel se cotiza en 87.62 lempiras el galón en Tegucigalpa y Comayagüela, L76.08 la querosina y L45.19 el gas licuado vehicular. La última rebaja para las gasolinas, el diésel y la querosina osciló entre 1.84 y 2.22 lempiras por galón. "Estamos finalizando el año con buena información sobre la tendencia de precios de los derivados del petróleo, con mayor probabilidad hacia la baja, la que se esperamos se mantenga hasta el fin de año", de acuerdo con Silva.Este viernes, la Secretaría de Energía publicará los nuevos precios que estarán vigentes del 29 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.