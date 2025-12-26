  1. Inicio
  2. · Economía

Gasolina superior cerrará 2025 por debajo de las 100 lempiras

Los precios de los combustibles en Honduras podrían mantenerse a la baja durante la última semana del año, de acuerdo con Ahdippe.

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 00:00
Gasolina superior cerrará 2025 por debajo de las 100 lempiras

La tendencia es que los precios domésticos de los derivados del petróleo cierren el año con una nueva rebaja.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La tendencia de precios para los derivados del petróleo en la última semana del año es que se mantengan las rebajas en el mercado hondureño.

Así lo considera Saraí Silva, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe).

En la capital de la República, los precios vigentes son 100.34 lempiras, el galón de gasolina superior de 95 octanos y L91.73 la regular de 91 octanos, de acuerdo con la estructura semanal aprobada el viernes anterior por la Secretaría de Energía (Sen).

El presupuesto de la ENEE se incrementó en L591.5 millones para el 2025

El diésel se cotiza en 87.62 lempiras el galón en Tegucigalpa y Comayagüela, L76.08 la querosina y L45.19 el gas licuado vehicular.

La última rebaja para las gasolinas, el diésel y la querosina osciló entre 1.84 y 2.22 lempiras por galón. “Estamos finalizando el año con buena información sobre la tendencia de precios de los derivados del petróleo, con mayor probabilidad hacia la baja, la que se esperamos se mantenga hasta el fin de año”, de acuerdo con Silva.Este viernes, la Secretaría de Energía publicará los nuevos precios que estarán vigentes del 29 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.

Para similar fecha del año pasado, los precios en bomba en la capital hondureña eran menores: la gasolina superior se cotizaba en 98.03 lempiras el galón, la regular en L90.47, el diésel en L83.33 y el queroseno en L73.99.

En relación al gas licuado propano de 25 libras, el precio al detalle se mantiene congelado desde finales de febrero de 2022 por el subsidio que aprobó el gobierno: en los centros de distribución de Tegucigalpa y Comayagüela se cotiza en 238.13 lempiras y en L216.99 en San Pedro Sula.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias