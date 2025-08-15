¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles este lunes en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios en bomba de los derivados del petróleo experimentarán alzas y rebajas este lunes, a partir de las 6:00 de la mañana, en el mercado hondureño. De acuerdo con la estructura de precios aprobada hoy viernes por la Secretaría de Energía (Sen), las gasolinas superior y regular tendrán un aumento entre 5 y 19 centavos por galón en la capital de la República. El resto de los refinados de consumo masivo bajarán: la querosina costará 45 centavos menos, 40 centavos el diésel y 14 centavos el gas licuado vehicular. Estas variaciones responden al comportamiento de precios de los derivados del petróleo en el mercado de Nueva York, que es la plaza de referencia para Honduras, y por los movimientos en el tipo de cambio del lempira respecto al dólar de Estados Unidos.

En las estaciones de servicio de San Pedro Sula la gasolina superior subirá seis centavos por galón y 20 centavos la superior. El queroseno tendrá un descuento de 44 centavos, 38 centavos el diésel y 14 centavos el gas licuado vehicular.

Nuevos precios

Los consumidores de gasolinas pagarán más este lunes por ese refinado. El galón de gasolina superior de 95 octanos costará 102.79 lempiras en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela, con un alza de cinco centavos. El precio vigente es de 102.74 lempiras. Para la gasolina regular de 91 octanos, el aumento autorizado por la Sen es de 19 centavos y, por ende, el precio al consumidor variará de 94.75 a 94.94 lempiras el galón. Este carburante cuenta con un subsidio gubernamental de 50% que se aplica cuando el precio en bomba sube. El galón de diésel bajará 40 centavos en la capital de la República, pasando el precio en bomba de 89.83 a 89.43 lempiras por galón. Este combustible también es subsidiado en 50% sobre las alzas autorizadas.