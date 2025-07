Marlon Ochoa afirma que presentará denuncias por delitos electorales ante el MP

De acuerdo a Ochoa, la publicación de la enmienda se hizo sin convocatoria previa al Pleno de Consejeros del CNE, por lo que la denuncia es por los delitos de prevaricato administrativo y usurpación de funciones.

La denuncia también es por "por violar la Ley Electoral de Honduras al aprobar un sistema de verificación de resultados con intromisión humana, no prevista", agregó el consejero. No obstante, no comentó explícitamente quiénes son las personas a las que estará denunciando.