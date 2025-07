Marlon Ochoa: "El bipartidismo se ha impuesto mediante un mecanismo que altere los resultados"

Ochoa dijo que "no podemos permitir que los resultados que el CNE pretende divulgar, tres horas después sean filtrados por un nacionalista y un liberal para decir qué acta pasa y cuál no pasa, es un paso ilegal de un sistema diseñado como en el 2013 y 2017”.

"No tengo preferencias por ninguna de las empresas que participen. Más allá de la acción, el boicot es introducir un paso que no está contemplado en la ley y alterar los resultados. Que se reflejen los resultados que el pueblo votó y eso se consigue con que se publique lo mismo que se divulgue el día de la elección y evitar crisis sociales. El bipartidismo se ha impuesto mediante un mecanismo que altere los resultados".

En relación a la enmienda propuesta y reprogramar las ofertas para el TREP, acotó: "Por los diálogos que hemos tenido con las consejeras y en privado dijeron estar de acuerdo con la enmienda, pero sus partidos no lo respaldan. Hay que suprimir el mecanismo de presencia humana, no aceptamos que la noche de la elección se pretenda divulgar resultados que no votó el pueblo".