Cossette López: "Ni se hace fraude ni me presto para ello"

No obstante, Cossette López dijo: "Si gana Libre, respetaré ese derecho, si gana el Partido Liberal respetaré ese derecho y si gana el Partido Nacional respetaré ese derecho. Permitamos que las juntas receptoras de votos hagan su trabajo y el CNE haga su trabajo".

López añadió que "surgen noticias de que nos van a presentar requerimientos fiscales, es una especie de amenaza. Nos complican la vida con el pago de los proveedores y exponen la seguridad del proceso de noviembre".

Finalmente puntualizó: "No me presto a ese tipo de cosas, y aquí que gane quien tenga que ganar. No entiendo por qué se oponen a que corrijamos los errores en el proceso. Están creando el caos desde ahora. Ni se hace fraude ni me presto para ello".

A mitad del mes de junio, el CNE publicó los pliegos de condiciones para adjudicar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

La licitación contempló la contratación de un servicio integral que cubra la transmisión, el escrutinio y la divulgación de resultados.

El contrato establece que el CNE no asumirá tareas de desarrollo, integración ni mantenimiento del sistema.