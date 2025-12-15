MP investiga nuevo audio donde expresidente habría instruido no realizar conteo voto por voto

Tegucigalpa, Honduras.- Mediante sus redes sociales, el Ministerio Público (MP) informó que se encuentra investigando un nuevo audio donde un expresidente de Honduras habría instruido no realizar el conteo voto por voto en las elecciones generales. Actualmente el Consejo Nacional Electoral (CNE) está por iniciar el escrutinio especial de 2,792 actas y diversos partidos han solicitado un escrutinio voto por voto.

La Fiscalía aseguró que recibieron un nuevo audio donde el exjefe de Estado ordena detener el recuento. “La Unidad Contra Delitos Electorales recibió un audio vinculado a la Noticia Crimini del proceso electoral en el que presuntamente un expresidente que gobernó en la última década da instrucciones para que no se realice el recuento voto por voto. Se corrobora para informar al país", precisó el MP sin brindar mayores detalles.

El pasado 11 de diciembre, el MP publicó tres nuevos audios con la supuesta voz de la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Les voy a hablar con toda honestidad: si esos audios no fueran reales, el fiscal general (refiriéndose al él mismo en tercera persona) no debería de seguir en ese despacho. La verdad no hay que adornarla”, dijo Johel Zelaya, fiscal general, sobre los audios.